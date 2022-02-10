Побочки, антитела, новые штаммы. Что известно о ревакцинации сегодня

Ревакцинация постепенно становится обязательной для казахстанцев. Доктор медицинских наук, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Александр Гуляев ответил на распространенные вопросы о повторной прививке от коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В последнем постановлении главного санитарного врача Казахстана введены первые ограничения для лиц, у которых уже подошел срок ревакцинации.



При посещении домов ребенка и детских домов потенциальными родителями, домов престарелых и инвалидов нужно предоставить результаты ПЦР-анализа, с даты выдачи которого прошло не более трех суток, либо документ о прохождении полного курса вакцинации против COVID-19, при котором после получения второго компонента прошло не более шести месяцев, или документа о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних трех месяцев.



Тем не менее стоит заметить, что у вакцинированных двумя дозами "зеленый" статус в приложении Ashyq будет действовать один год. Если вы вакцинировались в июне 2021 года, ваш статус останется "зеленым" до июня 2022 года. При получении ревакцинации "зеленый" статус продляется еще на один год, то есть на 12 месяцев.



На сегодня казахстанцам для ревакцинации доступны "Спутник Лайт", QazVac и Sinopharm. Имеются в наличии они не везде, поэтому, если нужна именно определенная вакцина, стоит сначала позвонить в прививочные пункты и уточнить наличие.



Зачем нужна ревакцинация после двух доз вакцины от COVID-19?



"За два года пандемии стало понятно, что существующие вакцины не обеспечивают длительный иммунный ответ. Это отличает COVID-19 от других вирусных заболеваний. Оказалось, что после пика иммунного ответа на введение вакцины начинается постепенный спад ранее повышенного уровня антител и клеточного иммунитета. Понятно, что происходит этот спад очень индивидуально, например, у людей пожилого возраста или у людей с любым вариантом иммунодефицита (химиотерапия, трансплантации, ВИЧ и так далее) снижение иммунитета после прививки происходит быстрее. Ревакцинация может считаться как "третья доза", дополнительной защитой, или как бустерная (booster dose, eхtra dose) доза", - объяснил профессор Гуляев.



Насколько бустер защищает от новых штаммов, особенно от "омикрона"?



Об "омикроне" говорят разное. В основном, что он переносится легче, но распространяется быстрее и больше. Некоторые заявляют, что с ним коронавирус утратил способность проникать в легкие. Однако специалисты ВОЗ уже обнаружили подвид "омикрона", который научился скрываться от ПЦР-анализов. У этого штамма другие симптомы, поэтому, как не пропустить "омикрон" у детей, читайте здесь.



"Вакцина, что первичная, что бустер, защищает от вируса SARS-CoV-2. Защищает от тяжелого, смертельного течения инфекции, но, в принципе, не может предотвращать собственно само заражение. У вакцинированного обычно заболевание или не будет развиваться, или будет проходить в легкой форме", - признал профессор Гуляев.



Он пояснил, что со времен уханьского варианта SARS-CoV-2 вирус значительно мутировал и сформировал несколько линий генетических поколений.



"Некоторые мутации могут сказываться на скорости распространения вируса, на тяжести вызываемого им заболевания или на эффективности тех или иных методов лечения. Вирусы с такими мутациями называют вариантами вируса или штаммами. Слово "штамм" неточно отражает ситуацию, оно имеет несколько другой смысл, но в обиходе более распространено. В соответствии с классификацией, предложенной ВОЗ, вызывающие опасения варианты коронавируса SARS-CoV-2 именуют буквами греческого алфавита: Альфа, Бета, Дельта, Гамма и Омикрон", - рассказал ученый.



Нынешние вакцины разрабатывали именно против исходного уханьского штамма. Одни - цельновирионные, другие содержат S-белок либо его фрагменты, на что главным образом и вырабатывается иммунный ответ. Ученые постоянно отслеживают мутации генома SARS-CoV-2, особенно участка, кодирующего S-белок. Как объяснил профессор, если изменения станут настолько обширными, что можно будет говорить о возникновении нового штамма, пока речь идет о его вариантах, тогда, вероятно, придется разрабатывать другие вакцины.



"Пока существующие вакцины относительно эффективны. В любом случае с иммунитетом после бустерной дозы можно быть более спокойным, чем без таковой. Как заявляет Гинцбург, для "омикрона" не нужно изменять "Спутник V". Как утверждают производители BioNTech и Pfizer, три дозы вакцины BNT162b2 Comirnaty (доступна в Казахстане только для детей, беременных и кормящих. - Прим.) нейтрализуют вариант SARS-CoV-2 "омикрон".



Компания Moderna провела небольшое исследование по эффективности третьей дозы вакцины против "омикрона". В нем приняли участие 20 человек. Исследователи выяснили, что те, кто поставил третью прививку, имели в 37 раз больше антител, чем те, кто привился дважды. Высказываний производителей инактивированных вакцин в отношении эффективности против "омикрона" мне пока не встретилось, но думаю, положение такое же. При этом практически все компании-разработчики заявляли также о разработке новых вакцин именно от "омикрона", - поделился Александр Гуляев.



Возможны ли побочные эффекты после ревакцинации?



По словам профессора, побочные эффекты от ревакцинации такие же, как и при обычной вакцинации. Он уточнил, что побочные эффекты в целом появляются нечасто и крайне редко могут быть серьезными.

Какой вакциной лучше ревакцинироваться?



Несмотря на то что пандемия длится уже два года, пока в мире нет опубликованных результатов сравнительных исследований.



"Ревакцинируются и той же вакциной, которой вакцинировались, и иной вакциной. Например, в США в качестве бустерной можно выбрать любую разрешенную вакцину. Американский лекарственный регулятор FDA придерживается так называемой позиции Mix-n-Match, допускающей смешивание разных вакцин, но не утверждает превосходство такой позиции. У нас также ревакцинация может быть любой доступной вакциной", - объяснил ученый.



Раньше в Министерстве здравоохранения Казахстана рекомендовали:



лицам, получившим "Спутник V", ревакцинироваться инактивированной вакциной - Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazVac или мРНК-вакциной - Pfizer;

лицам, получившим вакцинацию Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazVac, ревакцинироваться векторной "Спутник V" или мРНК-вакциной Pfizer.



Однако сейчас ввиду ограниченности видов вакцин в Минздраве советуют казахстанцам ревакцинироваться любой имеющейся в наличии вакциной.



Ревакцинация в Казахстане: почему нужно чередовать вакцины

Какой компонент используют для ревакцинации, первый или второй?



"Если речь идет о "Спутнике", то используют для ревакцинации вакцину "Спутник Лайт", представляющую собой первый компонент "Спутника V". Первый компонент отличается от второго только переносчиком, штаммом аденовируса, а активный компонент (генетический материал SARS-CoV-2, кодирующий информацию о структуре S-белка шипа вируса) остается тем же самым в первом и втором компоненте", - пояснил ученый.



В вакцинах QazVac и Sinopharm оба компонента одинаковы.



Если человек переболел COVID-19 после того, как полностью вакцинировался, нужно ли ему все равно ставить бустер?



Как объяснил профессор Гуляев, после болезни иммунитет снижается примерно в те же сроки, что и после вакцинации. Поэтому на сегодняшний день считается, что бустерная доза также необходима и переболевшим.