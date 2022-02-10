Почти 6 миллиардов тенге на VIP-номера потратили казахстанцы

Казахстанские автовладельцы стали чаще покупать красивые VIP-номера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Правительство для граждан".
Отмечается, что в зависимости от комбинации номеров и букв стоимость VIP-номеров варьируется от 174 591 до 872 955 тенге.
"В 2021 году казахстанцы приобрели так называемые номера "повышенного спроса", или VIP-номера на общую сумму 5,8 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.
Больше всех на VIP-номера в прошлом году потратили алматинцы - было продано 6882 номера на сумму 2,2 миллиарда тенге. На втором месте автолюбители Шымкента - 3190 номеров на сумму 818 миллионов тенге, и замыкает тройку лидеров Нур-Султан - 2231 номер на сумму 667 миллионов тенге.
"Наименьшим спросом VIP-номера пользуются в Северо-Казахстанской области - за прошедший год там было приобретено всего 169 номеров повышенного спроса на сумму 45 млн тенге", - добавили в пресс-службе.
Сообщается, что в 2020 году VIP-номера среди казахстанцев пользовались меньшим спросом - тогда было зарегистрировано 12 616 приобретений на общую сумму 3,9 миллиарда тенге.
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