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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Почти 6 миллиардов тенге на VIP-номера потратили казахстанцы

Просмотров:410 Опубликовано: Сегодня, 12:31
Почти 6 миллиардов тенге на VIP-номера потратили казахстанцы
Иллюстративное фото
Казахстанские автовладельцы стали чаще покупать красивые VIP-номера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Правительство для граждан".

Отмечается, что в зависимости от комбинации номеров и букв стоимость VIP-номеров варьируется от 174 591 до 872 955 тенге.

"В 2021 году казахстанцы приобрели так называемые номера "повышенного спроса", или VIP-номера на общую сумму 5,8 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.

Больше всех на VIP-номера в прошлом году потратили алматинцы - было продано 6882 номера на сумму 2,2 миллиарда тенге. На втором месте автолюбители Шымкента - 3190 номеров на сумму 818 миллионов тенге, и замыкает тройку лидеров Нур-Султан - 2231 номер на сумму 667 миллионов тенге.

"Наименьшим спросом VIP-номера пользуются в Северо-Казахстанской области - за прошедший год там было приобретено всего 169 номеров повышенного спроса на сумму 45 млн тенге", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что в 2020 году VIP-номера среди казахстанцев пользовались меньшим спросом - тогда было зарегистрировано 12 616 приобретений на общую сумму 3,9 миллиарда тенге.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 16:31
Гордыня - смертный грех!
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:46
Папуасы, не знают куда деньги девать. Потратили бы на благотворительность.
Надеются, что автоинспекторы не будут останавливать таких за нарушение ПДД.
Похоже, что деньги легко достались.
 
 

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