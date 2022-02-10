Казахстан и Россия согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации

Министерства здравоохранения Казахстана и России согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"На основе имеющегося политического решения министерствами здравоохранения России и Казахстана согласован порядок признания прививочных сертификатов. К работе подключились цифровые ведомства, с тем чтобы обеспечить надежную защиту персональных данных, врачебной тайны и так далее", - сказал Стерник в интервью агентству.



Дипломат подчеркнул, что в конце 2021 года в Караганде стартовало производство российской вакцины "Спутник V", были получены положительные результаты исследования вакцины.