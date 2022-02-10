Токаев и Путин выступят с совместным заявлением

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин выступят с совместным заявлением. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Tengrinews.kz.



Пресс-секретарь отметил, что 10 февраля в Москве Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин проводят переговоры на высшем уровне.



"В ходе переговоров будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран. По итогам встречи главы государств выступят с совместным заявлением для средств массовой информации", - написал Берик Уали в Facebook.



Он подчеркнул, что данное мероприятие будет транслироваться в прямом эфире примерно после 18.00 по времени Нур-Султана на телеканале "Хабар 24".