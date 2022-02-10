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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев и Путин выступят с совместным заявлением

Просмотров:746 Опубликовано: Сегодня, 16:56
Токаев и Путин выступят с совместным заявлением
Фото:akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин выступят с совместным заявлением. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Tengrinews.kz.

Пресс-секретарь отметил, что 10 февраля в Москве Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин проводят переговоры на высшем уровне.

"В ходе переговоров будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран. По итогам встречи главы государств выступят с совместным заявлением для средств массовой информации", - написал Берик Уали в Facebook.

Он подчеркнул, что данное мероприятие будет транслироваться в прямом эфире примерно после 18.00 по времени Нур-Султана на телеканале "Хабар 24".


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • kz1990
  • tolk
  • ММА
  • diger
  • Papirosso
  • Ну Ну
 Гроза (Посетители) Сегодня, 17:26
Выступили бы эти уважаемые господа с заявлением, а точнее с пособием о том, как можно уехать из России или Казахстана, какие нужно собрать документы, как ускорить процесс, в какие страны лучше ехать и прочее. Было бы больше пользы lol

А то очередное "всё будет хорошо", чувствую намечается.
 
 

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