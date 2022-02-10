Новая программа льготного автокредитования. Первые подробности

Всего на льготные автокредиты Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК хочет направить 250 млрд тенге до 2027 года. 150 — из госбюджета и ещё 100 млрд — из собранных в виде утильсбора «Оператором РОП».Государственные деньги (для начала 30 млрд) предполагается запустить в программу уже в 2022 году. В следующем гражданам выдадут ещё 45 млрд, в 2024-м — 50 и т. д. Как рассказали в Управлении автомобилестроения МИИР РК, вопрос с «роповскими» финансами пока решается. Если правительство поддержит идею распорядиться деньгами от утильсбора именно таким образом, то те самые 100 млрд тенге пустят на кредиты для уязвимых слоёв населения, без первоначального взноса, но под 4 % гражданам станут выдавать только 10 млн тенге.Впрочем, порог в виде тех же 10 млн хотят установить и для льготных автокредитов всем желающим. Кто думает приобрести машину подороже, разницу придётся доплачивать из своего кармана. При этом банки сами станут решать, требовать или нет от клиентов первоначальный взнос.В МИИР также поделились информацией об очереди: сегодня за льготными автокредитами стоит более 15 тысяч казахстанцев.Список автомобилей, которые можно будет купить по новой программе льготного автокредитования с лимитом до 10 млн тенге