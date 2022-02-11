Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане

В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 831 заболевшего меньше, чем днем ранее. Меньше всего заболевших в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 февраля 2022 года.



За прошедшие сутки зарегистрировали 2498 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в Нур-Султане – 217,



в Алматы – 530,



в Шымкенте – 28,



в Акмолинской области –210,



в Актюбинской области – 66,



в Алматинской области – 176,



в Атырауской области – 36,



в ВКО – 129,



в Жамбылской области – 64,



в ЗКО – 107,



в Карагандинской области – 247,



в Костанайской области – 205,



в Кызылординской области – 12,



в Мангистауской области – 20,



в Павлодарской области – 220,



в СКО – 222,



в Туркестанской области – 9.



Всего в стране подтверждено 1 285 669 случаев.