Как будут возвращать незаконно вывезенный капитал в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в начале февраля поручил правительству разработать предложения по возврату денег, незаконно вывезенных за рубеж. Корреспондент Tengrinews.kz узнал у экспертов, каким образом могут и будут возвращаться капиталы.



Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев рассказал о двух путях: простом и сложном. Первый вариант подразумевает, что государство идет навстречу и делает так называемую амнистию капитала.



"Гражданин сам признает, что был не прав, не платил налоги, но сейчас готов. Его не преследуют, признают капитал, он платит налог по договоренности. Это первый путь - кнута и пряника. Он быстрый, его реально можно сделать быстро, поскольку он не требует никаких международных решений", - отметил эксперт.



Что же касается второго варианта, то путь длинный. И будет он проводиться через международный арбитраж продолжительностью от нескольких лет до бесконечности.



"Это будет очень долго, сложно и достаточно болезненно для нас, поскольку нужны очень хорошие юристы, которые смогут реально доказать незаконность выведения средств из страны, и доказать это не в наших судах, а в международных, пройти все апелляции и только потом получить эти деньги назад", - отметил он.



В свою очередь директор исследовательского агентства DAMU Research Group Тимур Айсаутов пояснил, что речь не идет об экспроприации.



"Для начала нам надо ответить на самый главный вопрос: а есть ли действительно политическая воля у нынешнего Президента вернуть активы обратно в страну? Это ведь очень непростой вопрос. Если нынешняя власть действительно вознамерилась вернуть активы в страну, это предполагает, что будет серьезный конфликт, в лучшем случае борьба и торг за то, на каких условия и с какими гарантиями будут возвращаться активы. Никто из собственников капиталов, которые незаконно обогащались все 30 лет, не станет добровольно, только по призыву Президента, возвращать активы обратно в Казахстан", - считает Айсаутов.



Экономист предполагает, что даже в случае, если государство создаст привлекательные условия, к примеру, полное отсутствие налогов и сборов с возвращаемых капиталов, добровольно они не вернутся.



"Нужна политическая воля и смелость бросить не только вызов, но и предпринять достаточно жесткие меры к тем, кто, мягко говоря, незаконно обогащался 30 лет. Только тогда можно говорить о том, что это не просто всего лишь лозунг и слова. И, наверное, самый важный аргумент для разумной власти в переговорах с владельцами вывезенных активов из страны: с точки зрения макроэкономики, неважно, кто именно владеет активами, принципиально важно другое - капиталы и деньги должны находиться исключительно в рамках национальной экономики, только тогда эти активы будут работать на экономику, а соответственно, на благо народа Казахстана", - отметил он.



Партнер юридической фирмы Tukulov&Kassilgov Litigation Бахыт Тукулов нередко консультирует иностранные суды и спорящие в иностранных судах стороны по вопросам законодательства Казахстана, в том числе по вопросам возмещения ущерба в результате мошенничества.



"Когда говорят о необходимости возврата в Казахстан средств, незаконно вывезенных за рубеж, нужно понять, о чем именно идет речь. Средства, незаконно вывезенные за рубеж, могут включать деньги, заработанные законно, но вывезенные незаконно (вопреки требованиям валютного законодательства); средства, заработанные законно, но не возвращенные по объективным причинам, но такой невозврат также нарушает закон (например, направленные за рубеж, но невозвращенные по объективным причинам - банкротство иностранного поставщика); и, наконец, средства, полученные незаконно и вывезенные из Казахстана (например, в результате мошенничества)", - сказал он.



По его словам, видно основные две опции, как такие средства можно попытаться вернуть: возбуждение уголовного производства в Казахстане (если преступление совершено на территории Казахстана), либо инициирование уголовного/гражданского производства за пределами Казахстана, если преступление совершено за пределами Казахстана, либо по иным причинам целесообразнее преследовать таких лиц в иностранных юрисдикциях.



"В истории современного Казахстана немало случаев, когда лица, получившие займы в казахстанских банках под строительство объектов, вывели их из Казахстана и сами перебрались в Англию. Казахстанская система уголовного производства здесь не поможет, она недостаточно гибкая, да и преступников уже в Казахстане нет. В таком случае иски могут предъявляться в суды по месту нахождения лиц либо компаний, которые вывезли средства. К примеру, английский суд обладает обширными полномочиями - он может вынести судебный запрет по всему миру, может потребовать ответчика раскрыть доказательства и при отказе ответчика это сделать приговорить его к тюремному заключению", - отметил Тукулов.



Юрист заявил, что если в Казахстане получается получить приговор о возмещении ущерба, его можно также исполнять за пределами страны в поисках вывезенных активов. Он добавил, что возврат активов - процесс очень долгий, дорогой и трудоемкий.



"Не уверен, что у правительства будет достаточно ресурсов этим полноценно заниматься собственными силами. Следует обращаться к международным юридическим фирмам, консультантам по поиску активов, следует прибегать к помощи иностранных судов и правоохранительных органов. Очень радует, что, наконец, вопрос возврата активов из-за рубежа находится на повестке дня правительства", - добавил юрист.



Что касается мирового опыта, экономист Тимур Айсаутов отметил, что в истории известны прецеденты, когда правительства пытались вернуть в страну капиталы.



"В Китае в 80-90-е власти обратились к богатым этническим китайцам, проживающим за рубежом, вкладывать в Китай, и они действительно массово отозвались на этот призыв. Но это были не вывезенные и сворованные активы, а капиталы, которые этнические китайцы заработали в США, Европе, странах Юго-Восточной Азии. Израиль тоже примерно так же когда-то обратился к евреям всего мира вкладывать в Израиль, и они действительно очень много инвестировали в Израиль. Самый радикальный способ, о котором я слышал, был в Иране. После исламской революции Аятолла обратился к многочисленной сбежавшей элите, которая во времена шаха Пехлеви грабила и вывозила активы из страны, вернуть народное богатство обратно в страну. Понятно, что никто из бежавшей элиты не принял всерьез этот призыв. Вторым шагом Аятолла издал фетву о смертной казни тех, кто добровольно не вернет активы. Тут тоже мало кто поверил, поскольку бежавшая элита решила, что пусть я умру, но все, что я нажил, достанется моим детям и внукам. Соответственно, когда первая фетва не дала в полной мере ожидаемого результата, Аятолла издал вторую фетву, что если и наследники не будут возвращать сворованные их отцами активы, то решение о смертной казни они тоже унаследуют вместе с богатствами. Иранский кейс, конечно, радикальный, но, как я слышал, был очень эффективный. Казахстан - это не Израиль, не Китай и тем более не Иран. Но очевидно, что у каждой страны есть чему поучиться и составить свой сценарий, механизм и инструменты. Но, как я сказал, все зависит от того, есть ли политическая воля или нет. А все остальное, на самом деле, вопрос уже технический", - отметил Айсаутов.

