Вайнера и КВНщика Азимжана Саидбаева объявили в розыск

Подозреваемый в создании финпирамиды вайнер Азимжан Саидбаев объявлен в розыск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель начальника Департамента полиции города по следственной работе Рустам Абдрахманов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 217, частью 3, пунктом 2 УК Республики Казахстан ("Создание и руководство финансовой инвестиционной пирамидой"), нами разыскивается уроженец Республики Кыргызстан Саидбаев Азимжан Алымджанович 1986 года рождения. Мера пресечения: содержание под стражей", - говорится в сообщении.



Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефонам: +7 701 758 67 60, +7 708 683 94 33 и 8 (727) 254 43 51.



Ранее суд Алматы признал подозреваемыми вайнеров Мейржана Туребаева, Азимжана Саидбаева и Меийрхана Шерниязова в создании и руководстве финансовой пирамидой. Поводом для этого послужил тот факт, что весной прошлого года алматинцы пожаловались на инвестиционную компанию, которую рекламировала известная телеведущая Баян Алагузова, а также Туребаев, Шерниязов и Саидбаев. В одном из роликов, в частности, рассказывалось о "выгодных исламских инвестициях" в компанию.



По данным правоохранителей, компания Mudarabah Capital перевела свыше двух миллиардов тенге от 160 вкладчиков в другую фирму - Astex.kz. Деятельность последней, по словам полицейских, также похожа на финансовую пирамиду.