«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 11 Февраля
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.76 KZT
  • €1 = 487.24 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Изменился порядок пересечения границы Казахстана

Просмотров:1095 Опубликовано: Сегодня, 09:00
Изменился порядок пересечения границы Казахстана
Фото: gov.kz
В Казахстане изменился порядок пересечения государственной границы в период карантинных ограничений. Гражданам разрешили пересекать границу в два раза чаще, передает Zakon.kz.

По информации МВК, теперь казахстанцам разрешено пересекать границу через сухопутные пункты пропуска один раз в 15 суток.

Эта периодичность не распространяется на следующих граждан республики:

- персонал дипломатической службы страны и членов их семей (супруги, их родители и дети);

- членов официальных делегаций РК, направляющихся за рубеж по приглашению иностранных государств и согласованию правительства Казахстана;

- сотрудников международных организаций, членами которых является РК, дислоцирующихся на территории иностранных государств, и членов их семей (супруги, их родители и дети);

- сотрудников межправительственной фельдъегерской связи РК;

- членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов и лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, операциях по приему, сдаче и сопровождению грузов, поездов;

- обслуживающий персонал иностранных трансграничных сооружений на территории РК и обслуживающий персонал казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств;

- выезжающих за границу на лечение при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения (в сопровождении не более двух взрослых человек);

- следующих на похороны членов семьи и близких родственников (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также следующих совместно с ними их супругов и несовершеннолетних детей, и лиц, сопровождающих к месту захоронения тела умерших членов семьи и близких родственников;

- следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также следующих совместно с ними их супругов и несовершеннолетних детей;

- проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из РК за рубеж для продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов. Если выезжающий является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями;

- выезжающих за границу с целью осуществления трудовой деятельности;

- водителей, осуществляющих перевозку лиц, которым разрешено пересечение государственной границы и эвакуационные рейсы;

водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки (не более двух водителей на одно грузовое транспортное средство), поставку автомобильного и специального транспорта в рамках заключенных контрактов и владельцев грузов, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, – при представлении документов;

- разыскиваемых и осужденных граждан РК, принимаемых в порядке экстрадиции;

- членов экипажей морских судов;

- выезжающих из Казахстана на постоянное место жительство в другое государство или имеющих иммиграционные визы.

Ранее казахстанцам разрешалось пересекать границу через сухопутные пункты пропуска один раз в 30 дней.

Посмотреть все нововведения можно здесь.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Василий Кравчук
 Гроза (Посетители) Сегодня, 10:16
Изменился порядок пересечения границы Казахстана


Пересекать границу Казахстана лучше только один раз и в оном направлении, из. lol
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика