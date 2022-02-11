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Упростить получение страховки за мелкие ДТП планируют в Казахстане

Просмотров:206 Опубликовано: Сегодня, 10:07
Упростить получение страховки за мелкие ДТП планируют в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Казахстане планируют принять Европротокол, который позволит оформлять документы для получения страховой выплаты после мелкого ДТП без ожидания полицейских и решения суда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Как пояснили в агентстве, упрощенный порядок урегулирования страхового случая, который более известный как Европротокол, представлен в большинстве стран Европы и ряде стран СНГ, таких как Россия, Беларусь, Украина, Армения, Узбекистан.

"На сегодняшний день на дорогах совершается много незначительных ДТП без пострадавших и без ущерба имуществу лиц, не являющихся участниками ДТП. Для получения страховой выплаты участники ДТП ожидают приезда сотрудников дорожной полиции, заполняют протоколы и ожидают решения суда. Зачастую данный процесс занимает по времени почти два месяца.

В ходе рассмотрения законопроекта по развитию страхового рынка депутаты Мажилиса подняли вопрос об упрощении порядка получения страховой выплаты при мелких ДТП по принципу Европротокола без участия сотрудников дорожной полиции и вынесения решения суда", - рассказали в агентстве.

Предполагается применение Европротокола при следующих условиях:

- ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств;
- в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам участников ДТП (при отсутствии потерпевших, которым причинен вред жизни и здоровью, не пострадало имущество третьих лиц);
- наличие страхового полиса у обоих участников ДТП;
- отсутствие разногласий у участников ДТП в вопросе, кто является виновником ДТП;
- оформление ДТП осуществляется без судебного решения и участия сотрудников органов внутренних дел;
- страховая выплата осуществляется в пределах 100 МРП (306 тысяч тенге в 2022 году) по одному страховому случаю.

Данная процедура, как заверили в агентстве, существенно сократит срок оформления ДТП и получения страховой выплаты пострадавшими.

Оформление ДТП будет осуществляться посредством использования мобильного приложения Единой страховой базы данных, вне зависимости от того, в какой страховой компании застрахованы участники ДТП.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 10:56
Давно пора!
 
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Darkman (Посетители) Сегодня, 10:17
Хорошая новость. Главное, чтобы пропустили на утверждение.
 
 

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