Депутат столичного маслихата попал в скандал с многодетными матерями

НУР-СУЛТАН, 11 фев — Sputnik. Владелец благотворительного фонда приостановил помощь многодетным матерям, после того, как группа женщин публично оскорбила его в акимате.Об инциденте депутат сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, он торопился на заседание маслихата. В это время в холле при входе в здание акимата стояли несколько многодетных матерей, которые обратились к нему в грубой форме."Вот еще один депутат от нас сбежал. Подойдите сюда, не надо себя так вести, идите сюда", – стали кричать женщины.Сатмагамбетов попросил многодетных матерей не кричать на него. Однако на просьбу депутата женщины еще больше стали кричать. На что депутат грубо ответил им."Идите в задницу", - грубо ответил глава столичной стройкомпании.Подобная реакция народного избранника еще больше раззадорила толпу женщин.На своей странице в соцсетях Габит Сатмагамбетов разместил видео скандала и пояснил, что депутатство в маслихате – это общественная нагрузка, за которую не платят. Также он поделился, что после заседаний маслихата его довольно часто атакуют люди с различными проблемами."Принципиально не приемлю провокаций, категоричных требований, а тем более оскорблений. На подзатыльник – отвечаю тем же. Как нормальный, адекватный человек может отреагировать, когда с порога на него набрасываются с обвинениями, оскорблениями, угрозами и даже проклятиями? Непонятная группа разъяренных женщин устроила разборки в акимате. Я, оказывается депутат, который откуда-то сбежал. Я, кстати, торопился. Переходить на личности никто права не давал. Хабальное поведение, типа "Ээ, сюда иди. Ты падла. Обнаглел фраер. Маслихатчик. Попадешь на нары", – прокомментировал произошедшее он.Также депутат поделился, что будучи руководителем стройкомпании, подарил 20 квартир многодетным семьям столицы и на постоянной основе оказывает материальную помощь через свой благотворительный фонд."Сегодняшний инцидент вынуждает меня пересмотреть собственные принципы и более тщательно оценивать степень нужды и категорию нуждающихся. Никто не может пользоваться мною, а тем более злоупотреблять. Поэтому сейчас делаю официальное заявление: я, Габит Сатмагамбетов, как владелец благотворительного фонда, приостанавливаю какую-либо благотворительную помощь в отношении многодетных матерей. Так как после подобного отношения ко мне, после всего, что я сделал, у меня вообще не возникает никакого желания помогать", - написал депутат маслихата.Габит Сатмагамбетов стал депутатом маслихата седьмого созыва в январе 2021 года. Является заместителем председателя комиссии маслихата Нур-Султана по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.