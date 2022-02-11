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Депутат столичного маслихата попал в скандал с многодетными матерями

Просмотров:503 Опубликовано: Сегодня, 11:05
Депутат столичного маслихата попал в скандал с многодетными матерями
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 11 фев — Sputnik. Владелец благотворительного фонда приостановил помощь многодетным матерям, после того, как группа женщин публично оскорбила его в акимате.

Об инциденте депутат сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, он торопился на заседание маслихата. В это время в холле при входе в здание акимата стояли несколько многодетных матерей, которые обратились к нему в грубой форме.

"Вот еще один депутат от нас сбежал. Подойдите сюда, не надо себя так вести, идите сюда", – стали кричать женщины.

Сатмагамбетов попросил многодетных матерей не кричать на него. Однако на просьбу депутата женщины еще больше стали кричать. На что депутат грубо ответил им.



"Идите в задницу", - грубо ответил глава столичной стройкомпании.

Подобная реакция народного избранника еще больше раззадорила толпу женщин.

На своей странице в соцсетях Габит Сатмагамбетов разместил видео скандала и пояснил, что депутатство в маслихате – это общественная нагрузка, за которую не платят. Также он поделился, что после заседаний маслихата его довольно часто атакуют люди с различными проблемами.

"Принципиально не приемлю провокаций, категоричных требований, а тем более оскорблений. На подзатыльник – отвечаю тем же. Как нормальный, адекватный человек может отреагировать, когда с порога на него набрасываются с обвинениями, оскорблениями, угрозами и даже проклятиями? Непонятная группа разъяренных женщин устроила разборки в акимате. Я, оказывается депутат, который откуда-то сбежал. Я, кстати, торопился. Переходить на личности никто права не давал. Хабальное поведение, типа "Ээ, сюда иди. Ты падла. Обнаглел фраер. Маслихатчик. Попадешь на нары", – прокомментировал произошедшее он.

Также депутат поделился, что будучи руководителем стройкомпании, подарил 20 квартир многодетным семьям столицы и на постоянной основе оказывает материальную помощь через свой благотворительный фонд.

"Сегодняшний инцидент вынуждает меня пересмотреть собственные принципы и более тщательно оценивать степень нужды и категорию нуждающихся. Никто не может пользоваться мною, а тем более злоупотреблять. Поэтому сейчас делаю официальное заявление: я, Габит Сатмагамбетов, как владелец благотворительного фонда, приостанавливаю какую-либо благотворительную помощь в отношении многодетных матерей. Так как после подобного отношения ко мне, после всего, что я сделал, у меня вообще не возникает никакого желания помогать", - написал депутат маслихата.

Габит Сатмагамбетов стал депутатом маслихата седьмого созыва в январе 2021 года. Является заместителем председателя комиссии маслихата Нур-Султана по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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-1
  • Moderator
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DiDa (Посетители) Сегодня, 11:41
Ну, это ваш выбор, господин Сатмагамбетов. Помогать дальше и получать благодарности и благословение (бата) от множества народов, или лишиться благословения. Но, тем не менее, ваше поведение не подобает поведению депутата маслихата. Если Вы пишите, что депутатство является общественной работой и за это деньги не платят, то, сдайте ваш мандат, откажитесь от депутатства!!! Я очень сомневаюсь, что Вы откажетесь от депутатства! Если делаете добро, то, делайте пожалуйста без афишы. Как говорится: "Чтобы ваша одна рука не знала что делает ваша вторая рука". Если не делаете, то никто не вправе Вас обвинять в чем-то. Но, не надо этим себя восхвалять.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Dushman
  • hapiness
  • Moderator
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 11:38
Правильно сделал bravo , если не умеют многодетные матери общаться и выражаться вежливо, а только орут и матерят, зачем вообще им помогать? они всегда чем то недовольны и кто заставлял их рожать по 5-10 детей!
 
 

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