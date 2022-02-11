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Обменники заподозрили в финансировании террористов

Просмотров:728 Опубликовано: Сегодня, 13:21
Обменники заподозрили в финансировании террористов
Фото из открытых источников
Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма. В Агентстве по финансовому мониторингу считают, что не все обменники выполняют требование по противодействию легализации криминальных доходов, передает Azattyq Rýhy.

По законодательству обменники во время финансовых операций на сумму свыше 500 тысяч тенге обязаны требовать у клиента удостоверение личности и адрес проживания. Если сумма меньше полумиллиона, то клиент должен предоставить только удостоверение личности. Это требование – часть противодействия легализации криминальных доходов. Однако ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила, то есть не идентифицируют своего клиента.

«Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в Агентство по финансовому мониторингу. К подозрительным операциям относятся регулярный обмен крупных сумм в наличной форме, обмен валюты при участии третьих лиц, обмен валюты лицами с подозрительной внешностью, иностранными гражданами, прибывших из стран с высоким риском финансирования терроризма», - утверждают в АФМ.

Однако в Казахстане есть обменные пункты, которые даже не зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях.
К ним относятся ТОО «Royal валюта», ТОО «NURALI exchange», ТОО ОП «МиК», ТОО «Лидер Эксчейндж», ТОО «Константа-А», ТОО «Семей Валюта», ТОО «Ромик», ТОО «Ай-Ару и К», ТОО «I'asi'na-Qazyna», ТОО «ТЕНГРИА».

Этим обменникам следует незамедлительно зарегистрироваться в WEB-СФМ и соблюдать требования законодательства, подчеркнули в Агентстве.

«Обращаем внимание, что неисполнение требований Закона о ПОД/ФТ, в том числе не направление сообщений о подозрительных операциях может быть расценено как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма, и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РК, вплоть до отзыва лицензии на осуществление обменных операций. Национальным Банком в 2021 году 134 обменных пункта были привлечены к ответственности.

Следует отметить, что крупные суммы наличных денег в большинстве случаев свидетельствуют о его криминальном происхождении. В этой связи призываем всех владельцев обменных пунктов своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ», - рекомендовали в Агентстве.

В случае возникновения вопросов касательно регистрации в системе, содержанию сообщений о финоперациях или типологии отмывания незаконных денег, в АФМ попросили обращаться по телефону +7 701 899 99 55 (Канат Балаби, куратор взаимодействия с обменными пунктами).


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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