Обменники заподозрили в финансировании террористов

Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма. В Агентстве по финансовому мониторингу считают, что не все обменники выполняют требование по противодействию легализации криминальных доходов, передает Azattyq Rýhy
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По законодательству обменники во время финансовых операций на сумму свыше 500 тысяч тенге обязаны требовать у клиента удостоверение личности и адрес проживания. Если сумма меньше полумиллиона, то клиент должен предоставить только удостоверение личности. Это требование – часть противодействия легализации криминальных доходов. Однако ситуация в Казахстане такова, что не все обменные пункты соблюдают эти правила, то есть не идентифицируют своего клиента.
«Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма обязывает обменные пункты не только идентифицировать клиентов, но и разработать и утвердить правила внутреннего контроля, отслеживать перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, а также сообщать о подозрительных операциях в Агентство по финансовому мониторингу. К подозрительным операциям относятся регулярный обмен крупных сумм в наличной форме, обмен валюты при участии третьих лиц, обмен валюты лицами с подозрительной внешностью, иностранными гражданами, прибывших из стран с высоким риском финансирования терроризма», - утверждают в АФМ.
Однако в Казахстане есть обменные пункты, которые даже не зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях.
К ним относятся ТОО «Royal валюта», ТОО «NURALI exchange», ТОО ОП «МиК», ТОО «Лидер Эксчейндж», ТОО «Константа-А», ТОО «Семей Валюта», ТОО «Ромик», ТОО «Ай-Ару и К», ТОО «I'asi'na-Qazyna», ТОО «ТЕНГРИА».
Этим обменникам следует незамедлительно зарегистрироваться в WEB-СФМ и соблюдать требования законодательства, подчеркнули в Агентстве.
«Обращаем внимание, что неисполнение требований Закона о ПОД/ФТ, в том числе не направление сообщений о подозрительных операциях может быть расценено как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма, и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РК, вплоть до отзыва лицензии на осуществление обменных операций. Национальным Банком в 2021 году 134 обменных пункта были привлечены к ответственности.
Следует отметить, что крупные суммы наличных денег в большинстве случаев свидетельствуют о его криминальном происхождении. В этой связи призываем всех владельцев обменных пунктов своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ», - рекомендовали в Агентстве.
В случае возникновения вопросов касательно регистрации в системе, содержанию сообщений о финоперациях или типологии отмывания незаконных денег, в АФМ попросили обращаться по телефону +7 701 899 99 55 (Канат Балаби, куратор взаимодействия с обменными пунктами).