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СМИ рассекретили дизайн нового iPhone

Просмотров:82 Опубликовано: Сегодня, 15:41
СМИ рассекретили дизайн нового iPhone
Фото ©REUTERS
СМИ опубликовали фотографии бюджетного смартфона iPhone SE 2022. Ожидается, что новое поколение модели будет напоминать версию 2020 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на WCCF Tech.

Опубликованный инсайдером издания макет смартфона демонстрирует, что новое поколение iPhone SE не изменит дизайну и габаритам второго поколения или, что точнее, iPhone 8 образца 2017 года, который послужил основой для бюджетного смартфона компании Apple.

Сообщается, что смартфон будет оснащен единой платформой с iPhone 13, поддержкой 5G и новой камерой. Что касается автономной работы, то она может оказаться хуже, чем у предшественника - в старый корпус не умещается батарея больше объема 1821 мАч, которая применяется в iPhone SE 2020.



Напомним, СМИ ожидают, что Apple представит новый смартфон 8 марта в рамках большой весенней презентации.

Кроме iPhone SE 2022, по слухам, на мероприятии также будут продемонстрированы и другие устройства американской компании: это новый iPad Air, компьютер Mac mini с обновленным процессором M1 Pro или M1 Max и другие.


Источник: Tengrinews.kz
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