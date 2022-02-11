Фейк о кредитной амнистии опровергли в АРРФР

В соцсетях и мессенджерах вновь распространяется информация касательно якобы проводимой «кредитной амнистии» по всем видам займов. В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка данную информацию опровергли, передает Zakon.kz.



Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявляет о недостоверности распространяемой информации, передаваемой с целью ввести в заблуждение граждан и подтолкнуть их к действиям, последствия которых осложнят их финансовое положение.Пресс-служба АРРФР РК



В агентстве отметили, что для поддержки граждан, имеющих просроченную задолженность по кредитам, с октября 2021 года введен единый обязательный порядок урегулирования задолженности.



В случае возникновения просрочки по кредитам, заемщикам необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где будет рассмотрено их обращение и предложены условия реструктуризации проблемной задолженности.Пресс-служба АРРФР РК



Условия реструктуризации займа могут быть в виде:



- снижения ставки вознаграждения; отсрочки платежа;



- изменения метода погашения;



- увеличения срока займа;



- прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отмены неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием займа.



Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, он в течение 15 дней с даты получения ответа кредитора вправе обратиться в агентство. При этом заемщик обязательно должен предоставить подтверждение своего обращения в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения.Пресс-служба АРРФР РК



В агентстве напомнили, что в Казахстане продолжается реализация Программы рефинансирования ипотечных займов для помощи заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы.



В рамках программы проводится рефинансирование основного долга по займу по ставке вознаграждения не более 3% годовых. Просроченная задолженность заемщика по вознаграждению, пене (неустойке), штрафам и комиссиям подлежит прощению банками.



Граждан и средства массовой информации в агентстве попросили «не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников».



Более подробную информацию об условиях и результатах программы рефинансирования ипотечных займов можно получить на сайте АРРФР РК.