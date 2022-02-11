Главу турецких авиалиний сняли за оставление экипажа в Алматы во время беспорядков

Алматы. 11 февраля. КазТАГ - Главу турецких авиалиний Türk Hava Yolları Илькера Айчи сняли с должности за оставление экипажа в Алматы во время беспорядков, сообщает Onedio.



«Председатель совета директоров турецких авиалиний Türk Hava Yolları (THY) Илькер Айчи и его жена Тугче Саатман-Айчи, находившиеся в Казахстане на отдыхе и оказавшиеся в эпицентре массовых беспорядков в Алматы вернулись на родину на грузовом самолете. Однако большее количество экипажа, среди которых были и пилоты, осталось в Казахстане. В последствии было принято решение отстранить Айчи от должности», - сказано в сообщении.



Türk Hava Yolları - сеть авиалиний Турции, базирующиеся в Стамбуле. Совершают регулярные рейсы в 220 иностранных и 42 внутренних аэропорта в Европе, Азии, Африке и Америке.