В Германии обнаружили дворцы Назарбаевых

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle, чей корпункт был закрыт в Москве, провела расследование, в ходе которого обнаружила, что дочь и зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева вложили более ста миллионов долларов в покупку роскошных дворцов в Германии.
В материале отмечается, что один из дворцов - это поместье Зеелах в элитном немецком курорте Баден-Баден. В 19 веке в этом здании находилась резиденция известного русского дипломата, тайного советника Михаила Хрептовича. При этом, отмечает издание, аристократу даже не снилось то, как обставлено здание сейчас. Фрески, роскошные люстры, потолки из ценных пород дерева, искусная лепнина - внутреннее убранство дворца Зеелах. А на территории новые хозяева разбили ландшафтный парк с фонтанами, а под ним оборудовали роскошную спа-зону площадью в тысячу квадратных метров.
Кроме поместья Зеелах, казахам принадлежат, как выяснила DW, еще три объекта недвижимости в регионе. Среди этих объектов историческая вилла известного архитектора Густава Штро и замок-отель Бюлерхёе - памятник национального значения, где останавливается еще канцлер Конрад Аденауэр.
DW выяснил, что владельцами этой недвижимости являются Динара Кулибаева, средняя дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и ее супруг Тимур Кулибаев.
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