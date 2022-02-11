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В Кремле прокомментировали допинг-скандал вокруг Камилы Валиевой

Просмотров:370 Опубликовано: Вчера, 22:36
В Кремле прокомментировали допинг-скандал вокруг Камилы Валиевой
© Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с допинг-пробами 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Известия".

В Кремле призывают дождаться итогов разбирательства, которое ведут Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК).

"Мы с уважением относимся к WADA и МОКу. Время Олимпиады - давайте не будем никуда спешить, дождемся завершения разбирательства, когда МОК примет и обнародует решение. Мы поддерживаем Валиеву, желаем ей успехов", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле сложившуюся ситуацию считают недоразумением и фиксируют все вопросы, которые возникают у российских чиновников по данному случаю.

"Безгранично и полностью мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать. И говорим Камиле: "Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!", - заявил пресс-секретарь.

Напомним, международное агентство допинг-тестирования (ITA) ранее сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

После этого спортсменку временно отстранили от участия в Олимпиаде, однако затем это решение было оспорено и снято. В Олимпийском комитете России указали, что Валиева получала отрицательные результаты допинг-тестов до и после 25 декабря, а проба спортсменки после командного турнира в Пекине также оказалась чистой.

7 февраля Камила Валиева и другие российские фигуристки взяли золото в командном турнире на Олмипиаде в Пекине. Однако церемонию награждения перенесли на неопределенный срок из-за разразившегося допинг-скадала.

Теперь вопрос о праве Валиевой участвовать в соревнованиях на пекинской Олимпиаде будет решаться на срочном заседании Спортивного арбитражного суда (CAS). Решение должно быть принято до 15 февраля.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Гроза (Посетители) Сегодня, 00:20
Цитата: 618965450
нормально читайте прежде чем комменты строчить


Спасибо! Я всё внимательно прочитал и ознакомился. У спортсменки была выявлена положительная допинг - проба, как прежде у большого количество олимпийский спортсменов из России, выступающих под музыку Великого Чайковского, вместо собственного гимна. podmig
 
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618965450 (Посетители) Вчера, 23:46
Гроза, нормально читайте прежде чем комменты строчить
 
-1
  • 618965450
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Гроза (Посетители) Вчера, 23:03
Если реально обнаружен допинг - конечно нужно отстранять от соревнований. Или тогда всем разрешить допинг!

А то получается кто то честно выступает, а кто то нет. Не справедливо.

И вообще это не дело Пескова или Путина, это дело спортсменов и спортивного руководства. Мнение Пескова и прочих лоботрясов тут вообще никак не котируется.

Лично я не сомневаюсь что спортсмены разных стран употребляют допинг и другие запрещённые приёмы для достижения результатов. Ведь спорт сегодня это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО деньги, не более того. Его ценность как спорта стремится к нулю.
 
 

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