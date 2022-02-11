В Кремле прокомментировали допинг-скандал вокруг Камилы Валиевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с допинг-пробами 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Известия".В Кремле призывают дождаться итогов разбирательства, которое ведут Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК)."Мы с уважением относимся к WADA и МОКу. Время Олимпиады - давайте не будем никуда спешить, дождемся завершения разбирательства, когда МОК примет и обнародует решение. Мы поддерживаем Валиеву, желаем ей успехов", - сказал Песков.Он подчеркнул, что в Кремле сложившуюся ситуацию считают недоразумением и фиксируют все вопросы, которые возникают у российских чиновников по данному случаю."Безгранично и полностью мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать. И говорим Камиле: "Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!", - заявил пресс-секретарь.Напомним, международное агентство допинг-тестирования (ITA) ранее сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.После этого спортсменку временно отстранили от участия в Олимпиаде, однако затем это решение было оспорено и снято. В Олимпийском комитете России указали, что Валиева получала отрицательные результаты допинг-тестов до и после 25 декабря, а проба спортсменки после командного турнира в Пекине также оказалась чистой.7 февраля Камила Валиева и другие российские фигуристки взяли золото в командном турнире на Олмипиаде в Пекине. Однако церемонию награждения перенесли на неопределенный срок из-за разразившегося допинг-скадала.Теперь вопрос о праве Валиевой участвовать в соревнованиях на пекинской Олимпиаде будет решаться на срочном заседании Спортивного арбитражного суда (CAS). Решение должно быть принято до 15 февраля.