В Казахстане за сутки уменьшилось число заболевших COVID-19

В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 215 заболевших меньше, чем днем ранее. Меньше всего заболевших в Туркестанской области – 11 человек, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 февраля 2022 года.



За прошедшие сутки зарегистрировано 2283 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в Нур-Султане – 195,



в Алматы – 519,



в Шымкенте – 25,



в Акмолинской области –180,



в Актюбинской области – 46,



в Алматинской области – 214,



в Атырауской области – 23,



в ВКО – 112,



в Жамбылской области – 51,



в ЗКО – 70,



в Карагандинской области – 242,



в Костанайской области – 177,



в Кызылординской области – 11,



в Мангистауской области – 13,



в Павлодарской области – 195,



в СКО – 199,



в Туркестанской области – 11.



Всего в стране подтверждено 1 287 952 случая.

За тот же период 7231 человек выздоровел от коронавируса, из них:



в Нур-Султане – 213,



в Алматы – 1044,



в Шымкенте – 64,



в Акмолинской области – 877,



в Актюбинской области – 242,



в Алматинской области – 247,



в Атырауской области – 18,



в ВКО – 464,



в Жамбылской области – 62,



в ЗКО – 321,



в Карагандинской области – 2596,



в Костанайской области – 303,



в Кызылординской области – 51,



в Мангистауской области – 144,



в Павлодарской области – 517,



в СКО – 65,



в Туркестанской области – 3.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 212 902 человека.