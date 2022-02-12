Замглавы облздрава задержан в Атырау

Атырау. 12 февраля. КазТАГ – Заместитель руководителя управления здравоохранения Атырауской области Нуркуат Нудин задержан в Атырау, сообщает «Ақ жайық».



«10 февраля в Атырау был задержан заместитель руководителя областного управления здравоохранения Нуркуат Нудин. В управлении здравоохранения этот факт подтвердили, отметив при этом, что задержание не связано с его нынешней работой в облздраве», - говорится в сообщении.



Отмечается, что пост замглавы управления 30-летний Нуркуат Нудин был назначен в апреле прошлого года, курировал в управлении финансовые вопросы.



«В департаменте экономических расследований сказали, что пока никакой информации предоставить не могут, но известно, что с апреля 2019 года по март 2021 года он работал заместителем руководителя областного управления строительства, а предъявленная ему статья Уголовного кодекса – 189-я («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»). По нашим данным, ему вменяется подписание актов выполненных работ по социально-значимым объектам, которые были не сданы», - сказано в сообщении.