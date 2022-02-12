Аристократы казахских степей: что известно о родах, не входивших ни в один жуз

НУР-СУЛТАН, 12 фев - Sputnik. Предки современных казахов исторически объединялись роды, которые в свою очередь входили в Старший, Средний или Младший жузы. Однако существуют казахские роды, которые не относились ни к одному из жузов. Самые известные из них - торе, кожа, толенгут (толенгит).



Sputnik Казахстан предлагает ознакомиться с историей этих родов и узнать, какие известные личности оттуда происходили.



Кто такие торе



Казахское общество делилось на две основные социально-статусные группы — "ақ сүйек" (буквально "белая кость") и "қара сүйек" ("черная кость"). "Ақ сүйек" считались аристократическим сословием, к которому относились роды торе (чингизиды) и кожа.



Торе ведут свое происхождение от старшего сына Чингисхана - Джучи. Знатное происхождение этого рода признавали не только казахи, но и другие тюркоязычные народы.



Только представитель рода торе мог занять ханский престол.



Привилегированное положение торе было юридически оформлено во многих нормах казахского права. В отличие от всех остальных членов казахского общества, дела торе не выносили на суд биев. Их мог судить только ханский суд.



Женщины "ақ сүйек", которые выходили за мужчину из "қара сүйек", теряли свои привилегии. Вместе с тем женщина из "қара сүйек", став женой того или иного султана, автоматически причислялась к сословию торе.

Степной этикет требовал, чтобы при случайной встрече с представителем "белой кости" простой кочевник сошел с лошади и преклонил колено. Представитель "белой кости" в знак приветствия клал встречному правую руку на его правое плечо.



Как торе избирали на ханский престол



Ханский титул не передавался по наследству, хана избирала местная знать из числа самых авторитетных и влиятельных представителей рода торе. Претендент на роль хана должен был проявить себя в военном и управленческом деле, а также иметь поддержку со стороны родов.



Провозглашение нового хана происходило на многолюдном собрании - курултае, где собиралась казахская знать.



Избранного правителя торжественно сажали на белую кошму, цвет которого олицетворял чистоту его намерений.



Затем самые влиятельные из казахских султанов, биев, батыров и старшин трижды приподнимали войлок за концы и провозглашали: "Хан! Хан! Хан!".



Белую кошму опускали на землю, после чего участники ритуала разрывали ее на мелкие клочки и забирали домой в память о торжественном событии.



Кто такие кожа



Другой аристократический род - кожа - вел свое происхождение от потомков исламских миссионеров. Кожа составляли сословие мусульманского духовенства и считались духовной аристократией.



Они бывали посредниками в дипломатических отношениях Казахского ханства с другими государствами.



Владея несколькими языками, нередко выступали в качестве переводчиков в процессе межгосударственных отношений. Также часто выступали идеологическими вдохновителями политики, которую проводили ханы, султаны, старшины и бии.



Кто такие толенгуты



Другой род, не входивший ни в один из жузов, – толенгит (толенгут). Предками толенгутов были выходцы разных народов, преимущественно калмыки и джунгары.



Толенгуты служили лично хану и были обязаны участвовать во всех военных походах хана.

Они могли работать ханскими нукерами, личными телохранителями, дипломатическими порученцами, сборщиками налогов.



Ханы нуждались в вооруженных дружинах из толенгутов, так как те помогали им в борьбе с врагами и междоусобицами.



"Если говорить современным языком, то толенгуты были исполнительным аппаратом при хане или султане. Они обеспечивали работу организационно-правового механизма исполнительной власти в кочевом государстве", - отмечает профессор Марат Сарсембаев в своей работе "Казахское ханство как суверенное государство средневековой эпохи".



"В казахском обществе власть хана во многом определялась его харизмой, у него ресурсов как таковых не было. У хана не было личной армии, поэтому он просил: "Давайте пойдем в поход на тех", - и роды могли ему отказать. А толенгуты были лично зависимы от хана и должны были всегда следовать за ним", - отмечает историк Жаксылык Сабитов.



Другие роды, не входившие в жузы: шала-казахи



Кроме торе, кожа и толенгутов существовали и другие роды, которые не входили в жузы, и их было достаточно много.



"Они присоединились после того, как в степи сложилась классическая система казахских родов. Например, есть род шала-казахов – он сложился в XIX веке и не имеет ничего общего с казахами, которые не владеют казахским языком.



Это потомки татар, выходцев из Средней Азии, которые за одно-два поколения смешались с казахами. Есть представители рода шала-казах, которые вообще на русском не говорят, только на чистейшем казахском", - рассказал Сабитов.



Кто происходит из этих родов



Историк Нурбулат Масанов отмечал, что торе и кожа являлись бесспорными интеллектуальными лидерами казахского народа в дореволюционный период.



К торе, например, относились этнограф и путешественник Чокан Валиханов, один из лидеров партии "Алаш" Алихан Букейханов. Из этого рода происходят бывший глава "Казатомпрома" Мухтар Джакишев, а также советский историк Ермухан Бекмаханов.



Эксперты отмечают, что постепенно торе теряли свое привилегированное положение, а при большевизме и вовсе старались скрыть свое "непролетарское" происхождение.



По информации из открытых источников, выходцами рода кожа являются оппозиционный деятель Мухтар Аблязов, известный предприниматель Булат Утемуратов, а также бывший спикер мажилиса парламента Нурлан Нигматулин.



Из рода толенгут происходили известная композитор и домбристка Дина Нурпеисова, советский государственный и общественный деятель Сейткали Мендешев.