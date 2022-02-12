Умерла актриса Зинаида Кириенко

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко умерла на 89-м году жизни, передает Zakon.kz.



Как сообщает РБК, 10 февраля стало известно о ее госпитализации с COVID-19.



Артистка почувствовала себя плохо дома, она потеряла сознание и перестала реагировать на внешние раздражители.



Кириенко наиболее известна по роли Натальи в фильме «Тихий Дон».



Кроме того, актриса играла в картинах «Любить по-русски — 2», «Два капитана» и других.



Более 30 лет проработала в Театре-студии киноактера. Кроме того, выступала в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, а также в театре на Малой Бронной.