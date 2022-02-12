История найденных детей-маугли в Экибастузе получила продолжение

История детей-маугли, обнаруженных в одной из квартир в Экибастузе получила неожиданное продолжение. Волонтеры случайно нашли родную тетю детей. Женщина живет с годовалым ребенком в одном из поселков Павлодарской области и часто оставляет малыша в нетопленном доме. Вызванные на место сотрудники соцслужб обнаружили замерзающего малыша в холодном жилище и передали его медикам, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Поступил сигнал о том, что в одном из поселков пьющая мать регулярно бросает своего ребенка в нетопленном доме. Женщина проживает вместе с родителями, которые также пьют. Ребенок предоставлен сам себе и просто замерзает, - рассказали волонтеры ОО "Поисковики Павлодара "Vita".
По словам общественников, выехавшие адресу сотрудники госорганов подтвердили факт.
"Выяснилось, что женщина лишена родительских прав на старших детей и является родной сестрой матери экибастузских детей-маугли. Ребенка вовремя спасли. Сейчас малыш в больнице, а мать доставлена в полицию", - сказали волонтеры.
Напомним, в Экибастузе в съемной квартире нашли четырех истощенных детей-маугли 3, 4, 5 и 7 лет. Малыши находились в антисанитарных условиях и несколько дней ничего не ели. Они не ходят и боятся людей. Сейчас дети вместе с матерью находятся в больнице. У одного ребенка положительный тест на коронавирус, у остальных пневмония. Состояние всех четверых медики оценивают как средней степени тяжести.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz