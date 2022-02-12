История найденных детей-маугли в Экибастузе получила продолжение

История детей-маугли, обнаруженных в одной из квартир в Экибастузе получила неожиданное продолжение. Волонтеры случайно нашли родную тетю детей. Женщина живет с годовалым ребенком в одном из поселков Павлодарской области и часто оставляет малыша в нетопленном доме. Вызванные на место сотрудники соцслужб обнаружили замерзающего малыша в холодном жилище и передали его медикам, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Поступил сигнал о том, что в одном из поселков пьющая мать регулярно бросает своего ребенка в нетопленном доме. Женщина проживает вместе с родителями, которые также пьют. Ребенок предоставлен сам себе и просто замерзает, - рассказали волонтеры ОО "Поисковики Павлодара "Vita".



По словам общественников, выехавшие адресу сотрудники госорганов подтвердили факт.



"Выяснилось, что женщина лишена родительских прав на старших детей и является родной сестрой матери экибастузских детей-маугли. Ребенка вовремя спасли. Сейчас малыш в больнице, а мать доставлена в полицию", - сказали волонтеры.



Напомним, в Экибастузе в съемной квартире нашли четырех истощенных детей-маугли 3, 4, 5 и 7 лет. Малыши находились в антисанитарных условиях и несколько дней ничего не ели. Они не ходят и боятся людей. Сейчас дети вместе с матерью находятся в больнице. У одного ребенка положительный тест на коронавирус, у остальных пневмония. Состояние всех четверых медики оценивают как средней степени тяжести.