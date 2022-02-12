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Пациентам в Казахстане разрешат посещать узких специалистов без осмотра у терапевта

Просмотров:425 Опубликовано: Сегодня, 16:11
Пациентам в Казахстане разрешат посещать узких специалистов без осмотра у терапевта
Фото из открытых источников
Обязательный осмотр у терапевта вызывал много жалоб у пациентов

НУР-СУЛТАН, 12 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения Казахстана планирует упростить доступ пациентов к профильным специалистам.

Согласно действующим сейчас правилам, пациент поликлиники сначала должен пройти осмотр у участкового терапевта. При наличии показаний участковый записывает больного к профильному специалисту.
Однако существующий порядок вызывал много жалоб. Поэтому Минздрав планирует принять приказ – согласно документу, в некоторых случаях к узкому специалисту можно будет попасть без посещения терапевта. К таким случаям относятся:

- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;

- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;

- заболевания дерматовенерологического профиля;

- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;

- при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;

- по профилю заболевания динамического наблюдения;

- в молодежные центры здоровья;

- при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая;

- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и другое.


Источник: sputniknews.kz
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