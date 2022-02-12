Пациентам в Казахстане разрешат посещать узких специалистов без осмотра у терапевта

Обязательный осмотр у терапевта вызывал много жалоб у пациентов



НУР-СУЛТАН, 12 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения Казахстана планирует упростить доступ пациентов к профильным специалистам.



Согласно действующим сейчас правилам, пациент поликлиники сначала должен пройти осмотр у участкового терапевта. При наличии показаний участковый записывает больного к профильному специалисту.

Однако существующий порядок вызывал много жалоб. Поэтому Минздрав планирует принять приказ – согласно документу, в некоторых случаях к узкому специалисту можно будет попасть без посещения терапевта. К таким случаям относятся:



- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;



- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;



- заболевания дерматовенерологического профиля;



- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;



- при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;



- по профилю заболевания динамического наблюдения;



- в молодежные центры здоровья;



- при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая;



- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и другое.