Пациентам в Казахстане разрешат посещать узких специалистов без осмотра у терапевта

Обязательный осмотр у терапевта вызывал много жалоб у пациентов
НУР-СУЛТАН, 12 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения Казахстана планирует упростить доступ пациентов к профильным специалистам.
Согласно действующим сейчас правилам, пациент поликлиники сначала должен пройти осмотр у участкового терапевта. При наличии показаний участковый записывает больного к профильному специалисту. Однако существующий порядок вызывал много жалоб. Поэтому Минздрав планирует принять приказ – согласно документу, в некоторых случаях к узкому специалисту можно будет попасть без посещения терапевта. К таким случаям относятся:
- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
- заболевания дерматовенерологического профиля;
- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
- при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;
- по профилю заболевания динамического наблюдения;
- в молодежные центры здоровья;
- при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая;
- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и другое.
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