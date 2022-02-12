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Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:53
Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности
фото: akorda.kz
Под председательством Президента Казахстана в резиденции Акорда состоялось оперативное совещание Совета Безопасности, на котором был рассмотрен ряд актуальных вопросов национальной безопасности. Открывая мероприятие, Председатель Совета Безопасности Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередной задачей защиту конституционных прав граждан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил о ходе расследования событий "трагического января". По его словам, в настоящее время расследуется 3 024 уголовных дела. В ведении межведомственной следственной группы под руководством спецпрокуроров находится 177 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма.

По данным органов прокуратуры, всего под стражей находится 779 лиц. Среди задержанных 24 члена ОПГ, 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои. После изучения личности, состояния здоровья и других материалов 109 гражданам аресты заменены на подписку о невыезде и личное поручительство. Прокуроры освободили еще 103 человека, имея ввиду недоказанность их участия в беспорядках. Тщательно проверяется каждое сообщение о пытках задержанных. Прокуроры находятся в контакте с адвокатами, правозащитниками и Уполномоченным по правам человека. Им предоставлен доступ в следственные изоляторы, ИВС и спецприемники для проверки условий содержания. Всего в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 обращениям нарушения не подтвердились. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти.

"В каждом случае будем детально разбираться, и привлекать к ответственности только при наличии неоспоримых доказательств", – заверил Генеральный прокурор.

С докладами также выступили председатель Комитета национальной безопасности, министр внутренних дел, министр обороны и заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел.

По итогам совещания Президентом государственным органам были даны поручения по тщательному объективному расследованию январских событий, защите прав задержанных граждан, своевременному информированию населения о ходе расследования.

Напомним, 2 января жители Мангистауской области вышли на митинг из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ. 3 января митинги начались сразу в нескольких регионах. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. 4 января сразу в нескольких городах страны вспыхнули массовые беспорядки, начались погромы.

5 января правительство ушло в отставку, в Казахстане ввели госрегулирование цен на социально значимые продукты питания, сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Однако беспорядки только усилились. Сильнее всего пострадал Алматы, где участники беспорядков сожгли акимат, захватили резиденцию Президента, разгромили магазины, ТРЦ, офисы банков и банкоматы. Число жертв и пострадавших уточняется и до сих пор неизвестно.

Позже Президент заявил, что беспорядки организовали террористы, использовав митинги как ширму.


Источник: Tengrinews.kz
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