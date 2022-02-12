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Казахстан и Россия согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации

Просмотров:246 Опубликовано: Сегодня, 20:42
Казахстан и Россия согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации
©ЭК/Андрей ХАЛИН / © МЗ РФi
Страны прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации.
Ранее Минздравом РК совместно с российскими коллегами были рассмотрены условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности и работа информационных систем, передает "Экспресс К".

В настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19.

Принципиальных разногласий по данному вопросу между сторонами не имеется.

Вопрос необходимости взаимного признания паспортов вакцинации с Российской Федерацией неоднократно поднимался на высоком уровне и обсуждался Министерством здравоохранения РК как в двустороннем порядке, так и на площадках СНГ, ЕАЭС.

Ранее ЭК писал, что казахстанские паспорта вакцинации признали в Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что быстро распространяющийся штамм омикрон стал причиной всплеска заболеваемости COVID-19. Несмотря на то что активный штамм устойчив к вакцинам, некоторые страны приняли решение вернуться к образу жизни, характерному до пандемии.


Источник: Экспресс-К
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