Казахстан и Россия согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации

Страны прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации.

Ранее Минздравом РК совместно с российскими коллегами были рассмотрены условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности и работа информационных систем, передает "Экспресс К".



В настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19.



Принципиальных разногласий по данному вопросу между сторонами не имеется.



Вопрос необходимости взаимного признания паспортов вакцинации с Российской Федерацией неоднократно поднимался на высоком уровне и обсуждался Министерством здравоохранения РК как в двустороннем порядке, так и на площадках СНГ, ЕАЭС.



Ранее ЭК писал, что казахстанские паспорта вакцинации признали в Великобритании.



Напомним, ранее сообщалось, что быстро распространяющийся штамм омикрон стал причиной всплеска заболеваемости COVID-19. Несмотря на то что активный штамм устойчив к вакцинам, некоторые страны приняли решение вернуться к образу жизни, характерному до пандемии.