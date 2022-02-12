В Туркменистане пройдут внеочередные выборы президента

Гурбангулы Бердымухамедов намерен уйти в отставку с поста президента Туркменистана, досрочные выборы назначены на 12 марта. Аналитики полагают, что новым главой государства может стать сын нынешнего президента. После того как президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о намерении оставить свой пост, в стране назначены внеочередные президентские выборы. Как сообщил в субботу, 12 февраля, помощник председателя ЦИК Туркменистана Безерген Караев, они пройдут 12 марта, передают "Интерфакс" и РИА "Новости".
Накануне, 11 февраля, выступая на заседании верхней палаты парламента Халк Маслахаты, Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что намерен уступить президентский пост "молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности", передает государственное информагентство Туркменистана. Одновременно Бердымухамедов, уже 15 лет занимающий пост президента Туркменистана, также исполняет обязанности председателя кабинета министров и Халк Маслахаты, главы Государственного совета безопасности и верховного главнокомандующего вооруженными силами.
Очередные выборы президента должны были пройти в Туркменистане в 2024 году.
Сын президента - его возможный преемник В 2021 году Туркменистан перешел к двухпалатной парламентской системе - впервые в истории в стране прошли выборы в верхнюю палату Халк Маслахаты, которую возглавил президент Бердымухамедов. До этого туркменский парламент состоял из одной палаты - Меджлиса.
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