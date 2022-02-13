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Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 13 февраля

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 09:04
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 13 февраля
Иллюстративное фото
В воскресенье в Пекине выступят девять казахстанских спортсменов.

В воскресенье, 13 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят девять казахстанских спортсменов, сообщает Sports.kz.

08:05. 11:45. Телеканал Qazsport. Гигантский слалом. Мужчины. Казахстан представляет Захар Кучин.

14:50. Телеканал Qazaqstan. Биатлон. Женщины, гонка преследования, 10 км. Галина Вишневская-Шепоренко. Телеканал Qazaqstan покажет трансляцию гонки преследования на 12,5 километра у мужчин – Казахстан представит Александр Мухин.

16:55. Телеканал Qazsport. Фристайл, лыжная акробатика, квалификация. Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева.

16:55. Телеканал "Хабар". Шорт-трек, мужчины, четвертьфинал, 500 метров. Денис Никиша, Адиль Галиахметов и Абзал Ажгалиев. Полуфинал запланирован на 17:27, финал – на 18:09.

19.50. Телеканал "Хабар". Конькобежный спорт, женщины, 500 метров. Финальный забег проведёт Екатерина Айдова.


Источник: informburo.kz
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