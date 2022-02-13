Камеры "Сергек" в Нур-Султане начали фиксировать еще один вид нарушений

Камеры "Сергек" начали фиксировать еще один вид нарушений ПДД на столичных перекрестках, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.



"На 26 регулируемых пешеходных переходах города Нур-Султана разработана и включена дополнительная функция камер "Сергек" по выявлению нарушений "Проезд на запрещающий сигнал светофора". Данное новшество введено в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Безопасность детей на дорогах", - говорится в информации.



В полиции отметили, что в 2021 году на пешеходных переходах города произошло 98 дорожно-транспортных происшествий. На регулируемых переходах произошло 38 наездов на пешеходов и 60 на нерегулируемых. В результате ДТП 95 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.



Департамент полиции, обращаясь ко всем участникам дорожного движения, рекомендует проявлять взаимное уважение друг к другу, а водителям быть внимательными и снижать скорость, увидев пешехода.