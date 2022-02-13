«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 13 Февраля
+6...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.1 KZT
  • €1 = 488.57 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Камеры "Сергек" в Нур-Султане начали фиксировать еще один вид нарушений

Просмотров:365 Опубликовано: Сегодня, 09:59
Камеры "Сергек" в Нур-Султане начали фиксировать еще один вид нарушений
Фото: Tengrinews.kz
Камеры "Сергек" начали фиксировать еще один вид нарушений ПДД на столичных перекрестках, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

"На 26 регулируемых пешеходных переходах города Нур-Султана разработана и включена дополнительная функция камер "Сергек" по выявлению нарушений "Проезд на запрещающий сигнал светофора". Данное новшество введено в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Безопасность детей на дорогах", - говорится в информации.

В полиции отметили, что в 2021 году на пешеходных переходах города произошло 98 дорожно-транспортных происшествий. На регулируемых переходах произошло 38 наездов на пешеходов и 60 на нерегулируемых. В результате ДТП 95 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Департамент полиции, обращаясь ко всем участникам дорожного движения, рекомендует проявлять взаимное уважение друг к другу, а водителям быть внимательными и снижать скорость, увидев пешехода.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика