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Соперник казахстанца расплакался из-за денег на пресс-конференции после боя в UFC

Просмотров:619 Опубликовано: Сегодня, 15:17
Соперник казахстанца расплакался из-за денег на пресс-конференции после боя в UFC
Фото - Twitter MMA Junkie
Бразильский боец Дуглас Силва де Андраде расплакался из-за финансовых проблем на пресс-конференции после поединка на турнире UFC 271 с казахстанким файтером Сергеем Морозовым, передает Sports.kz.

«Дуглас Сильва де Андраде проливает слезы, объясняя, почему он попросил бонус в размере 100 тысяч долларов после сегодняшней победы. „Моей маме нужна новая инвалидная коляска“», — отмечает Twitter MMA Junkie в подписи к видео с пресс-конференции.

Сергей Морозов получил за минувший поединок 68 тысяч долларов, что стало для него рекордным показателем в UFC (14 тысяч за бой, 50 тысяч — бонус за «Лучший бой турнира», 4 тысячи — поощрительная выплата за неделю перед боем).

Сопернику казахстанца досталось 136 тысяч долларов (40 тысяч за бой, 40 тысяч за победу, 50 тысяч — бонус за «Лучший бой турнира», 6 тысяч — поощрительная выплата за неделю перед боем).

Напомним, представитель Казахстана потерпел досрочное поражение в своем третьем бою в UFC. Дуглас Силва де Андраде одержал победу удушающим приемом во втором раунде.


Источник: caravan.kz
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