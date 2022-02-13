Соперник казахстанца расплакался из-за денег на пресс-конференции после боя в UFC

Бразильский боец Дуглас Силва де Андраде расплакался из-за финансовых проблем на пресс-конференции после поединка на турнире UFC 271 с казахстанким файтером Сергеем Морозовым, передает Sports.kz.
«Дуглас Сильва де Андраде проливает слезы, объясняя, почему он попросил бонус в размере 100 тысяч долларов после сегодняшней победы. „Моей маме нужна новая инвалидная коляска“», — отмечает Twitter MMA Junkie в подписи к видео с пресс-конференции.
Сергей Морозов получил за минувший поединок 68 тысяч долларов, что стало для него рекордным показателем в UFC (14 тысяч за бой, 50 тысяч — бонус за «Лучший бой турнира», 4 тысячи — поощрительная выплата за неделю перед боем).
Сопернику казахстанца досталось 136 тысяч долларов (40 тысяч за бой, 40 тысяч за победу, 50 тысяч — бонус за «Лучший бой турнира», 6 тысяч — поощрительная выплата за неделю перед боем).
Напомним, представитель Казахстана потерпел досрочное поражение в своем третьем бою в UFC. Дуглас Силва де Андраде одержал победу удушающим приемом во втором раунде.
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