Знаменосец сборной Казахстана вышел в финал Олимпиады в Пекине

Казахстанские шорт-трекисты Денис Никиша и знаменосец сборной Абзал Ажгалиев выступили в полуфинале Олимпиады-2022 на дистанции 500 метров, сообщают Vesti.kz, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Никиша соревновался в первой пятерке. Казахстанец показал четвертое время - 41.005. Он выступит в финале B.



Ажгалиев выступил во второй пятерке. Он показал второе время (40.462) и вышел в финал и поборется за медаль.



Отметим, что финальные забеги состоятся сегодня, 13 февраля.



Напомним, в четвертьфинале Никиша показал первое время - 40.355 квалифицировался в следующий этап. В этой же группе выступал другой казахстанец Адиль Галиахметов, который финишировал пятым - 40.925.



Ажгалиев в своей группе показал третий результат (40.643) и также вышел в полуфинал.