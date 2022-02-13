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Знаменосец сборной Казахстана вышел в финал Олимпиады в Пекине

Просмотров:85 Опубликовано: Сегодня, 17:36
Знаменосец сборной Казахстана вышел в финал Олимпиады в Пекине
©НОК РК, Владислав Семенов
Казахстанские шорт-трекисты Денис Никиша и знаменосец сборной Абзал Ажгалиев выступили в полуфинале Олимпиады-2022 на дистанции 500 метров, сообщают Vesti.kz, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Никиша соревновался в первой пятерке. Казахстанец показал четвертое время - 41.005. Он выступит в финале B.

Ажгалиев выступил во второй пятерке. Он показал второе время (40.462) и вышел в финал и поборется за медаль.

Отметим, что финальные забеги состоятся сегодня, 13 февраля.

Напомним, в четвертьфинале Никиша показал первое время - 40.355 квалифицировался в следующий этап. В этой же группе выступал другой казахстанец Адиль Галиахметов, который финишировал пятым - 40.925.

Ажгалиев в своей группе показал третий результат (40.643) и также вышел в полуфинал.


Источник: tengrinews.kz
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