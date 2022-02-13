«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 13 Февраля
+6...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.1 KZT
  • €1 = 488.57 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сотни человек пришли на акцию памяти жертв январских событий в Алматы

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 17:42
Сотни человек пришли на акцию памяти жертв январских событий в Алматы
ФОТО АЛМАСА КАЙСАРА
Акимат отказался «согласовать» акцию. Не менее 350 человек собрались к началу траурного митинга на площади Республики в Алматы, люди продолжают прибывать, передают корреспонденты Vласти. Собравшиеся на 40 день после гибели людей в январских событиях намерены почтить их память.

К участию в акции призывали различные политические и общественные силы и активисты. Акимат в начале февраля отказался «согласовать» акцию (хотя по закону мирные собрания требуют лишь уведомления об их проведении, а не согласования с властями).

Собравшиеся читают молитву, здесь также около полудня начались выступления.

Политик и бизнесмен Болат Абилов призвал отменить закон о первом президенте и лишить Нурсултана Назарбаева всех привилегий. Абилов призвал также переименовать проспект Назарбаева в Алматы, присвоив ему название "Қантар".

Лидер Демократической партии Жанболат Мамай потребовал прекратить пытки и отпустить незаконно задержанных и арестованных.

Политик также считает, что государство обязано выплатить компенсации всем семьям погибших в январских событиях.

Интернет в районе площади Республики работает с перебоями – у некоторых операторов он есть, у других – полностью отсутствует. Автомобильное движение по площади не перекрывали.

По официальным данным, в январских событиях в Казахстане погибли 227 человек, включая 19 силовиков. Полный список погибших правоохранительные органы отказались публиковать, ссылаясь на тайну следствия. Имена погибших и пострадавших собирают активисты и правозащитники.


Источник: Vlast.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика