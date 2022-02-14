В Казахстане запускается сервис моментального доступа к заработной плате

Компания "Бухта" при поддержке Visa представляет на рынке Казахстана совершенно новый продукт, позволяющий получать зарплату моментально через мобильное приложение "Бухта". Теперь вы можете получать зарплату хоть каждый день, без походов в бухгалтерию и написания заявлений. Решение Earned Wage Access построено с использованием платформы Visa Direct - процессинговой функции VisaNet, которая обеспечивает безопасную и удобную доставку средств в режиме реального времени непосредственно на финансовые счета с использованием учетных данных карты. C помощью Visa Direct платежи можно производить в любое время, 24/7/365, без ограничений в выходные и праздничные дни.



Для получения заработной платы ваш работодатель должен быть подключен к системе Бухта и провести с ним интеграцию. После этого все подключенные к системе сотрудники смогут, установив приложение "Бухта", получать заработную плату с его помощью на карту, кликнув по кнопке "Вывести".



При этом нагрузка на бухгалтерию предприятия сокращается в разы за счет экономии времени на обращениях за авансами, оформлении платежей, перерасчете зарплаты и других операционных вопросах, которые становятся автоматическими. Работодатель и сотрудник могут настроить доступный к выводу процент заработной платы, а суммы, выплаченные сотруднику, автоматически будут отражены в учете, благодаря чему задвоения при ежемесячной выплате не произойдет.



"Один из ключевых запросов нашего времени, сформированный как бизнесом, так и потребителями, - это доступ к финансовым средствам в режиме 24/7 и прозрачность управления собственными финансовыми потоками. Мы рады, что технологические решения компании Visa, такие как Visa Direct, позволяют нашим партнерам из "Бухты" запустить удобный и полезный сервис, который поможет казахстанцам проактивно управлять собственной заработной платой, при этом снижая нагрузку на работодателя за счет автоматизации процессов бухгалтерского учета", - прокомментировала запуск сервиса Кристина Дорош, вице-президент, региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане.



"Мы верим, что "Бухта" поможет людям в этот сложный для нашей страны момент и изменит экономику в целом, ведь получение заработной платы раз в месяц сильно замедляет экономику и заставляет ее "пульсировать" со скоростью 12 сокращений в год, мы же предлагаем решение, которое позволит работающим казахстанцам не брать кредиты на срочные нужды и в целом оздоровит и цифровизирует трудовые отношения", - рассказал о проекте генеральный директор ТОО "Бухта.кз" Асет Нурпеисов.



По его словам, продукт имеет большой потенциал роста на казахстанском рынке. Сервис поможет уменьшить текучесть персонала, повысит лояльность сотрудников к компании и снизит стоимость найма.



Одним из первых клиентов сервиса стала казахстанская компания Top.kz – лидер услуг клининга в Казахстане. "Получение оплаты сотрудниками — это очень важная часть работы компании, так как у сотрудников возникают срочные затраты, оперативно реагировать на которые зачастую не получается из-за того, что банковский день закончен или сегодня выходной. С помощью сервиса "Бухты" мы значительно сократили временные затраты бухгалтерии, повысили скорость расчетов и лояльность сотрудников", - сообщил генеральный директор Top.kz Алмас Кебекбаев.



ВАЖНО! Сервис "Бухта" не берет процентного вознаграждения за выданные средства, оплата взимается только в виде комиссии за транзакцию, это не кредит, а получение вашей же заработной платы в автоматизированном режиме.

