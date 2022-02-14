Монополист повышал цены на сжиженный газ более чем в 3 раза - прокуратура Алматы

Прокуроры Алматы начали досудебное расследование в отношении компании, являющейся монополистом по продаже сжиженного газа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.



Речь идет о фирме Petrosun, которая, по данным прокуратуры, занимает доминирующее положение в южном регионе страны по продаже сжиженного нефтяного газа. Ее доля на рынке в этой части Казахстана составляет почти 77 процентов. После поручения Президента Касым-Жомарта Токаева прокуроры Алматы начали проверку деятельности этой компании. Помогали им сотрудники алматинского департамента Агентства по защите и развитию конкуренции.



"Согласно заключению специалистов, с сентября по декабрь прошлого года Petrosun, злоупотребляя своим положением в регионе, ежемесячно максимально завышала цены на автогаз. В результате стоимость за этот период повысилась до 323,8 процента за тонну", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы.



Теперь прокуратурой по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 221 Уголовного кодекса "Злоупотребление монополистической деятельностью". Расследование дела поручено Департаменту экономических расследований Алматы.



Напомним, в начале января Касым-Жомарт Токаев заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на Министерстве энергетики, а также на компаниях "Қазмұнайгаз" и "Қазақгаз".



После этого в Агентстве по защите и развитию конкуренции начали расследование в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного нефтяного газа. Это акционерные общества "КазМунайГаз" и "СНПС-Актобемунайгаз", а также компании Petrosun, "СП Казгермунай", "Казахойл Актобе" и "КазГПЗ". В ведомстве установили в действиях этих компаний признаки злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации СНГ на торгах.



Кроме того, ведомство начало расследование в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа.