«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Февраля
+3...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.1 KZT
  • €1 = 488.57 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Монополист повышал цены на сжиженный газ более чем в 3 раза - прокуратура Алматы

Просмотров:680 Опубликовано: Сегодня, 12:26
Монополист повышал цены на сжиженный газ более чем в 3 раза - прокуратура Алматы
Иллюстративное фото
Прокуроры Алматы начали досудебное расследование в отношении компании, являющейся монополистом по продаже сжиженного газа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Речь идет о фирме Petrosun, которая, по данным прокуратуры, занимает доминирующее положение в южном регионе страны по продаже сжиженного нефтяного газа. Ее доля на рынке в этой части Казахстана составляет почти 77 процентов. После поручения Президента Касым-Жомарта Токаева прокуроры Алматы начали проверку деятельности этой компании. Помогали им сотрудники алматинского департамента Агентства по защите и развитию конкуренции.

"Согласно заключению специалистов, с сентября по декабрь прошлого года Petrosun, злоупотребляя своим положением в регионе, ежемесячно максимально завышала цены на автогаз. В результате стоимость за этот период повысилась до 323,8 процента за тонну", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы.

Теперь прокуратурой по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 221 Уголовного кодекса "Злоупотребление монополистической деятельностью". Расследование дела поручено Департаменту экономических расследований Алматы.

Напомним, в начале января Касым-Жомарт Токаев заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на Министерстве энергетики, а также на компаниях "Қазмұнайгаз" и "Қазақгаз".

После этого в Агентстве по защите и развитию конкуренции начали расследование в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного нефтяного газа. Это акционерные общества "КазМунайГаз" и "СНПС-Актобемунайгаз", а также компании Petrosun, "СП Казгермунай", "Казахойл Актобе" и "КазГПЗ". В ведомстве установили в действиях этих компаний признаки злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации СНГ на торгах.

Кроме того, ведомство начало расследование в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aktobe (Посетители) Сегодня, 15:46
tolk, Мустапаева
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
jokerok (Посетители) Сегодня, 15:41
Что нужно сделать чтобы везде так проверяли?
Почему такой кипишь в стране надо поднимать чтобы подобные расследования инициировались?

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tom2005
  • Papirosso
  • Aktobe
 tolk (Посетители) Сегодня, 14:33
Что то про туристов забыли! Ведь кто то с пеной у рта с трибуны их винил в дефиците газа.

Обложили прокладками заводы ! Как итог кто то наварился нехило, а заводы в долгах и газ дорогой!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • tom2005
  • Papirosso
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:08
Ждем таких же расследований по солярке.
От нее зависит цена на продукты в магазинах.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tom2005
  • Papirosso
 diger (Посетители) Сегодня, 13:05
На Кол их всех, спекулянтов, подрывающих экономическую безопасность страны. Пока посадок не будет, всё это будет только сотрясением воздуха. Торговлей продуктами займитесь, особенно сетевыми компашками, там заговор похлеще топливного.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика