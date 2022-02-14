Министр рассказал о минусах высокой цены на нефть

Нефть марки Brent сегодня выросла до 96 долларов за баррель, это самый высокий показатель с 2014 года. Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о минусах и рисках высокой цены на нефть для Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Цена нефти Brent превысила 96 долларов за баррель впервые с 2014 года. Как это может повлиять на Казахстан и какими прогнозами относительно цен на ГСМ в ближайшее время вы можете поделиться", - спросила журналист на брифинге СЦК.



Министр пояснил, что высокие цены на нефть для Казахстана будут значить большие поступления в бюджет и Национальной фонд.



"Прогноз добычи нефти на этот год - 87,5 миллиона тонн, из которых 17,9 - это внутренняя переработка. Соответственно, представляете, какой объем идет на экспорт. Если есть высокие цены на нефть, то и валютная выручка, и поступления в виде налогов растут. В этом, в принципе, ничего плохого нет. Но когда очень большие цены на нефть, это тоже не очень хорошо для отрасли. Потому что растут все сопряженные расходные материалы: трубная продукция, химические реагенты - все, что связано с процессом добычи, тоже начинает расти. К сожалению, когда цена на нефть падает потом, эти расходные материалы не всегда в такой же динамике дешевеют. От этого страдают нефтедобывающие предприятия, потому что их экономики начинают значительно проседать", - пояснил Акчулаков.



По его словам, для Казахстана комфортная цена на нефть - 80 долларов.



Что касается цен на топливо, по его словам, установленные сейчас предельные цены в ближайшее время планируют держать на том же уровне.



"Сейчас мы ведем работу по реформированию рынка, то есть исключению так называемых непродуктивных посредников. Это именно те посредники, которые не имеют никакого инвестирования, не владеют инфраструктурой, не владеют заводами, заправочными станциями. Наверное, из этой цепочки они должны быть исключены, что приведет к дальнейшей оптимизации цен", - отметил он.