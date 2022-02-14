Повышение акцизов не повлияет на стоимость бензина и дизтоплива - министерство нацэкономики

Для исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного на заседании мажилиса 11 января 2022 года, министерство национальной экономики разработало проект постановления правительства «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2018 года № 173 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо», сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе ведомства.
Проект предусматривает:
- увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводов и экологического топлива производителями с 24 435 тенге до 38 134 тенге за 1 тонну;
- увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию дизельного топлива производителями с 9 300 тенге до 35 726 тенге за 1 тонну;
- исключение сезонного изменения акцизов на дизельное топливо;
- установление равной ставки на импорт дизельного топлива;
- уточнение кодов ТН ВЭД ЕАЭС на дизельное топливо.
«Повышение ставок акцизов позволит привлечь дополнительные средства для обеспечения реализации социально-экономических задач государства. При этом цены на ГСМ расти не будут, так как в соответствии с приказом и.о. министра энергетики от 6 января 2022 года № 2 «О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен» установлены предельные цены на розничную реализацию ГСМ», - пояснили в ведомстве.
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