Плевавшегося на дороге водителя BMW наказали в Алматы

Водителя BMW, плевавшегося на дороге в Алматы, привлекли к ответственности. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в своем аккаунте в Facebook, передает Tengrinews.kz.
Ранее в социальных сетях был опубликован
видеоролик, на котором запечатлено, как водитель BMW при остановке на светофоре открывает дверь и плюет на дорогу. Автор видеоролика посетовал на то, что это правонарушение герой ролика повторял неоднократно.
"6 февраля отмечали под данной публикацией в сети Instagram. Проверка была поручена сотрудникам Полка патрульной полиции ДП. Правонарушитель установлен и привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения", - написал он.
Рустам Абдрахманов отметил, что правонарушение предусматривается статьей 620 части 1 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения".
Ранее в Нур-Султане был установлен и задержан местный житель, плевавшийся в проем дверей в лифте.