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Плевавшегося на дороге водителя BMW наказали в Алматы

Просмотров:203 Опубликовано: Сегодня, 18:47
Плевавшегося на дороге водителя BMW наказали в Алматы
Кадр видео
Водителя BMW, плевавшегося на дороге в Алматы, привлекли к ответственности. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в своем аккаунте в Facebook, передает Tengrinews.kz.

Ранее в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором запечатлено, как водитель BMW при остановке на светофоре открывает дверь и плюет на дорогу. Автор видеоролика посетовал на то, что это правонарушение герой ролика повторял неоднократно.

"6 февраля отмечали под данной публикацией в сети Instagram. Проверка была поручена сотрудникам Полка патрульной полиции ДП. Правонарушитель установлен и привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения", - написал он.

Рустам Абдрахманов отметил, что правонарушение предусматривается статьей 620 части 1 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения".

Ранее в Нур-Султане был установлен и задержан местный житель, плевавшийся в проем дверей в лифте.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Sir S (Посетители) Сегодня, 19:20
У нас такое повсеместно. Насваем. Тошнит от такого зрелища.
 
 

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