"Били железными цепями, автоматом". Викрам Рузахунов рассказал подробности пыток в Алматы

Музыкант Викрам Рузахунов, ставший жертвой пыток во время событий в Алматы, впервые рассказал все детали произошедших событий.Он рассказал, что, помимо музыки, занимается бизнесом в IT. В Алматы приехал, чтобы обсудить будущий проект с несколькими партнерами. 4 января начались митинги. По совету местных друзей Рузахунов никуда не выходил 4, 5 и 6 января. Так как ситуация не улучшалась и не было возможности связаться с семьей, он решил вернуться в Бишкек.7 января он выехал на машине из автовокзала "Сайран". В машине с ним в сторону Бишкека поехали еще три пассажира - пожилые мужчины с паспортами Казахстана.На трассе Алматы - Бишкек в селе Самсы стоял блокпост, всех пассажиров проверяли.По словам Рузахунова, проверяющие, увидев его кыргызстанский паспорт, приказали выйти из машины, ударили по голове жезлом и увели."Они вытащили все мои вещи, раскидали, начали обвинять в том, что я эти вещи украл в Алматы, что я мародер. Несмотря на то что в моем телефоне были фотографии, где я в этой же одежде задолго до этих событий, они мне не поверили. Меня продолжили избивать. Передали меня другому спецназовцу, который отвел меня за навес и там продолжил избивать.Он бил кулаками, ногами, железной дубиной. Приказал мне встать на колени и приставил дуло автомата к голове.Он тоже начал обвинять, что я мародер, спрашивал, зачем я приехал в Алматы.Было очень холодно, был снег. Меня раздели, я остался в одной футболке, разрешили взять только куртку. Отвели в сарай, где были другие задержанные - около 30 человек. Нас там продержали дотемна. Все это время мы сидели, опустив голову вниз, как заложники. На протяжении всего этого времени проверяли автобусы, задерживали мужчин и приводили к нам. Со мной были казахи, узбеки, таджики, дунгане.Вечером начали выводить и распределять по принадлежности к стране. Граждан Кыргызстана было пять человек. Это я и четверо человек, которых потом (после разбирательства и освобождения Викрама Рузахунова. - Прим. Kaktus.media) отпустили. Нас отвезли в камеру предварительного заключения.В камере нас подвергали пыткам, чтобы мы дали положительные признания, будто приехали в Алматы с целью мародерства, совершали беспорядки, грабили. Иногда они просто заходили в камеру и просто избивали.Чаще всего избивали во время и после допроса. Часто уводили в отдельную камеру и там продолжали избивать.Пытки были разные - били кулаками, ногами по всему телу, прикладывали автоматы, железными цепями били по голове, ногам, спине. Били деревяной шваброй, пока она не разлетелась в щепки.Раздевали до трусов, положили на грязный пол плашмя на живот как звездочку и со всех сторон пинали, а сверху по позвоночнику били автоматами.Все это для того, чтобы ты сказал, что был на митинге.Они предъявляли обвинения, якобы ты убийца, резал ребят, грабил магазины.Я пробыл в камере с 7 по 10 января. Нам один раз дали лепешку и один раз в день давали горячую пищу", - рассказал Рузахунов."Признание" записали 8 января."8 января на одном из допросов после избиения нам сказали, что нужен один человек, который сделает признание на камеру. И тут же так получилось, что меня отвели в другую камеру и там сказали: либо ты сейчас скажешь, что надо, либо мы продолжим тебя бить и не остановимся. Я спросил, какое наказание мне за это будет. Они сказали, что если скажу все, что надо, то меня депортируют домой, и тогда я согласился. Я попросил на бумаге все написать, но они сказали: так запоминай. После нескольких повторов я заучил текст. Затем они привели журналиста. Я спросил: что если журналист начнет задавать вопросы не по сценарию? Мне ответили: не волнуйся.Во время записи интервью, если были вопросы не по сценарию, я просто смотрел на человека за кадром. Он мне говорил, что отвечать и затем на камеру я все это пересказывал", - вспоминает Рузахунов.По его словам, в те дни ни у кого из задержанных не было представления, что происходит за пределами камеры."Я не знал, что в мире происходит. Нам не разрешали голову поднимать, мы не могли смотреть по сторонам. 10 января, когда меня повели на очередной допрос, мне сказали, что приехал консул, начали оформлять какие-то бумаги и уже задавали вопрос по существу", - рассказал он.По словам Рузахунова, за все эти три дня эти сотрудники так и не проверили его личность."Они просто не слушали, издевались, не верили, хотя на первом же допросе я говорил, что я известный музыкант. Просил забить мое имя в Интернете, но они этого не сделали", - добавил он.Рузахунов вспоминает, что после возвращения в Бишкек он в первое время пребывал в шоковом состоянии и не до конца осознавал свое физическое состояние.Позже на обследовании у него выявили перелом ребер, черепно-мозговую травму, множественные ушибы, травму грудной клетки и другие увечья. Его сразу же направили в реанимацию, сделали операцию. Он получал лечение почти месяц и даже сейчас не до конца оправился.Рузахунов благодарен всем тем, кто помог ему выйти на свободу - музыкальному сообществу, правозащитникам, властям страны.Я очень давно сотрудничаю с партнерами из Казахстана и был высокого мнения о Казахстане как о высокоразвитой, успешной стране, но никогда бы не подумал, что можно, как в средние века, встать на дороге, собирать людей, отвозить куда-то и делать с ними все что угодно.Музыкант рад, что, благодаря его ситуации, в глазах мирового сообщества было снято обвинение с народа Кыргызстана.Музыкант отметил, что казахстанские силовики подготовили еще одно видео на будущее."Они подстраховались и тоже записали на камеру. Второй сценарий был выдуман. Он якобы о том, что услышал эту версию от сокамерников, чтобы поскорее попасть домой, решил тоже выступить с таким признанием", - добавил он.Викрам Рузахунов намерен добиться справедливости в этом деле."Я долго думал над этой ситуацией. Сейчас просто так не могу вернуться к музыке и бизнесу и сделать вид, что ничего не произошло. Моя ситуация должна прослужить отличным кейсом для того, чтобы помочь улучшить правовую среду в странах СНГ, права человека и развить демократию", - заключил он.