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Нападавшие на башню «Кок Тобе» покушались на жизни отказавшихся от захвата – прокуратура

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 11:54
Нападавшие на башню «Кок Тобе» покушались на жизни отказавшихся от захвата – прокуратура
фото: Пресс-служба КНБ РК
Алматы. 15 февраля. КазТАГ – Нападавшие на телевизионную вышку «Кок Тобе» в Алматы покушались на жизни отказавшихся от захвата, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

«6 января преступники с целью организации телеэфира планировали захватить телевышку «Кок Тобе», при этом склоняли мирных граждан к совместному совершению преступления и покушались на их жизнь. Получив отказ от одного гражданина 1992 года рождения, преступники два раза выстрелили в него из дробового ружья, в результате чего потерпевший получил ранения в руку и в область паха», - говорится в сообщении во вторник.

Предполагаемый организатор преступления задержан.

«Им оказался ранее судимый житель пригорода Алматы 1983 года рождения. Его причастность подтверждается показаниями свидетелей. 25 января с санкции суда он взят под стражу», - добавили в генпрокуратуре.


Источник: kaztag.kz
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