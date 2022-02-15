Нападавшие на башню «Кок Тобе» покушались на жизни отказавшихся от захвата – прокуратура

Алматы. 15 февраля. КазТАГ – Нападавшие на телевизионную вышку «Кок Тобе» в Алматы покушались на жизни отказавшихся от захвата, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.



«6 января преступники с целью организации телеэфира планировали захватить телевышку «Кок Тобе», при этом склоняли мирных граждан к совместному совершению преступления и покушались на их жизнь. Получив отказ от одного гражданина 1992 года рождения, преступники два раза выстрелили в него из дробового ружья, в результате чего потерпевший получил ранения в руку и в область паха», - говорится в сообщении во вторник.



Предполагаемый организатор преступления задержан.



«Им оказался ранее судимый житель пригорода Алматы 1983 года рождения. Его причастность подтверждается показаниями свидетелей. 25 января с санкции суда он взят под стражу», - добавили в генпрокуратуре.