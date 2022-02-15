Казахстанцы смогут с 5 апреля подать заявку на субсидирование арендного жилья

НУР-СУЛТАН, 15 фев — Sputnik. В Казахстане с 5 апреля начнется прием заявок на получение субсидий на арендное жилье, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.



Тестовая версия цифровой платформы, которая будет заниматься сбором заявок, будет запущена в пилотном режиме с 15 марта.



"Прием заявок мы планируем начать с 5 апреля", - сказал Ускенбаев на заседании правительства.



Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что механизм по субсидированию арендного жилья должен был заработать год назад. Однако "из-за нерасторопности, а может быть саботажа" сотни тысяч казахстанцев до сих пор не получают этот вид поддержки, отмечал глава государства.