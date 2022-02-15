Головкин сделал заявление о завершении карьеры

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин дал интервью в подкасте Walking The Floor, в котором ответили на вопросы о завершении карьеры, дальнейших планах и о том, пойдут ли дети по его стопам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



- Вы сейчас ближе к завершению своей карьеры, чем к началу. Задумывались, сколько еще будете выступать и чем будете заниматься после бокса?



- Спасибо, Крис, что очень корректно подметил. Не стал меня заранее "хоронить", как многие это делают. Я думаю, что моя любовь к боксу всегда останется. Это как окончание университета. Ты оканчиваешь университет и уже выходишь работать, выходишь в реальную жизнь. У меня такие же ощущения. Я "окончу университет" и пойду в нормальную жизнь. Как оно будет - никто не знает. Но у меня есть определенные идеи, чем я займусь. Так что я смотрю на это с оптимизмом, я к этому готов. Всему свое время. Я еще не закончил (карьеру), но я не смотрю на это в панике, как на какую-то трагедию. Думаю, будет только лучше. Любой мой выбор будет правильным.



- Что, если твои дети в один прекрасный день скажут тебе: "Папа, мы тоже хотим стать боксерами"?



- Маловероятно, что такое произойдет. Старший сын видит, чем я занимаюсь, как я занимаюсь. Он сам в спорте - играет в хоккей. Я сомневаюсь, что он захочет заниматься боксом. Я иногда зову его посмотреть бокс или UFC, а он говорит: "Пап, это же нелегально. Вы занимаетесь нелегальными вещами". Поэтому сомневаюсь, что они этого захотят. Будем откровенны, они не в той ситуации и не в том положении, чтобы заниматься боксом. Это другое поколение, они по-другому мыслят. С ними даже порой на их языке разговариваешь и не понимаешь, о чем они говорят.



Также Головкин раскрыл секрет мотивации. "Особенно с возрастом мотивация очень сильно нужна. Очень много примеров можно привести: это и бой Роя Джонса против Антонио Тарвера, и тот апсет Майка Тайсона в бою против "Бастера" Дугласа в Японии. История показывает, что такие апсеты бывают. Из этого только надо делать правильные выводы. Но за себя могу сказать, что у меня немного другое. Не то что даже мотивация - у меня есть желание. Когда вы действительно чего-то хотите... Можно привести "плохой" пример - если ты хочешь секса, то ты его действительно хочешь. Если нет, то нет. Вот этот бой такой же. Прошло время, ты "голодный" до всего, ты этого хочешь. Тебе хочется великолепно провести этот бой, отдаться полностью", - сказал Головкин.