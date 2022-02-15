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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Госдума проголосовала за проект постановления о признании ДНР и ЛНР

Просмотров:1221 Опубликовано: Сегодня, 16:00
Госдума проголосовала за проект постановления о признании ДНР и ЛНР
Фото из открытых источников
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Госдума во время пленарного заседания проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Как уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направят главе государства незамедлительно.

"Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности", — подчеркнул он.

Парламентарии от КПРФ 19 января представили проект обращения к президенту России о признании республик Донбасса в качестве независимых государств и скорейшем проведении переговоров с их руководством для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.

Четырнадцатого февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.

По словам Володина, Вашингтон нагнетает напряженность, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев продолжает не соблюдать минские договоренности. Все это несет угрозы и риски для жизни граждан России и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР.

Как сообщил накануне РИА Новости лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, ситуация на Украине тревожная и принятие на заседании Думы любого из проектов по обращению к президенту о признании ЛНР и ДНР будет шагом вперед.


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 7 )

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  • Бродяга
 BOBBI (Посетители) Сегодня, 21:05
Цитата: mariaven
Сперва обещать не трогать целостность страны, а потом нагло обмануть и захватить. Подло конечно.

Целостность страны продалась за печеньки Нуланд, когда свергли законно избранного президента.
 
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  • tolk
 дорожник (Посетители) Сегодня, 19:49
синдбад,
Тем кто у корыта чихать на мнение народа

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Papirosso
 Гроза (Посетители) Сегодня, 19:13
Цитата: синдбад
В 91-ом люди проголосовали за сохранение СССР и...


К сожалению "за" голосовали не все. Многих купили за джинсы и кожаные куртки. Вы же видели как в культуре пропагандировался распад; Кино, ДДТ, Кинчев, Тальков, а позднее и русская попса хорошо отражают настроение, которое было тогда на самом деле. Сегодня их считают героями, даже не задумываясь о совершившемся предательстве и предателях. Сохранения Союза хотели люди образованные, состоявшиеся, но победила, к сожалению другая сторона, чьим мнением умело распорядилась тогдашняя элита. Победила не в последнюю очередь за счёт своей прыти, неформальности, сегодня эти люди продают нам носки из Китая и негодную к употреблению колбасу с той же прытью и острой смекалкой. Сегодня капиталистическая жилка - чуть ли не лучшее качество человека, а когда то это было позором...

Сегодня хоть информация доступна всем и хорошенько подумать может каждый, но запутать человека было не сложно в любые времена, всегда были разные технологии для этого, возможно и они будут только хитрей и изощрённей.

Сегодня главная проблема это отсутствие выбора. Предлагают исключительно обмен шила на мыло, Лукашенко на Тихановскую, Путина на Навального. А на самом то деле это всё одно и тоже и что хуже пока не известно.
 
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  • дорожник
 синдбад (Посетители) Сегодня, 18:53
Гроза,
В 91-ом люди проголосовали за сохранение СССР и...
 
-1
  • синдбад
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  • 14679677
  • GIBSON.SG
  • TU-154
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:13
Это же надо так умудрится разругаться со всем миром! И при этом лить с зомбоящика пургу о западной угрозе.
 
-2
  • синдбад
  • Papirosso
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  • tolk
  • 14679677
  • GIBSON.SG
  • TU-154
 mariaven (Посетители) Сегодня, 16:58
Сперва обещать не трогать целостность страны, а потом нагло обмануть и захватить. Подло конечно.
 
-1
  • синдбад
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  • 14679677
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 Гроза (Посетители) Сегодня, 16:14
Если непредвзято посмотреть на ситуацию, то единственное что можно отметить, так это тот факт, что люди остались перед "выбором"; украинский беспредел или же российская нищета. Если в первом случае, с Украиной есть хотя бы МАЛЕЙШАЯ надежда для детей, тех кто сейчас живёт на этих территория, что если страна в ближайшие лет 15 реально может вступить в ЕС, то в случае с Россий нет даже надежды на какое либо светлое будущее... К сожалению.

Но так или иначе решать должны точно не Путин, не Байден и не Макрон, решать с кем быть должны сами люди.
 
 

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