На сколько вырастут цены на новые авто в Казахстане в 2022 году

Генеральный директор компании «Астана Моторс» Бекнур Несипбаев в ходе пресс-брифинга на алматинском заводе Hyundai Trans Kazakhstanво 15 февраля рассказал о том, на сколько вырастут цены на автомобили в условиях текущего рынка и почему это происходит. По его словам, одна из главных причин - удорожание перевозки автомобилей и запчастей.



- За последний год логистика подорожала в три раза - с $3,5 тыс. (в феврале 2021 года) до $11,7 тыс. за один контейнер. Контракт по новым ценам на перевозку наших грузов мы подписали буквально вчера. Кроме того, изменились маршрут доставки. Если раньше мы перевозили наши грузы транзитом через Китай, то теперь вынуждены поставлять их из Владивостока. По новому маршруту у нас срок доставки занимает 45-60 дней, а через КНР сегодня вообще ничего нельзя спрогнозировать точно - до полугода и больше. Хотя раньше через Китай наши контейнеры перевозились за 30 дней, - добавил спикер.



Влияет на стоимость авто и обесценение тенге.



- Автомобиль Hyundai Accent как стоил в 2011 году $15 тыс., так и продолжает стоить $15 тыс. в 2022 году. И все же многие казахстанцы могут сказать, что цены растут. В тенге. И это понятно: основное влияние оказывает снижение курса тенге по отношению к доллару. И это всегда будет происходить. В не зависимости от объема локализации. Даже если мы доведем отечественное производство компонентов до 30%, то оставшиеся 70% мы все равно вынуждены импортировать за доллары, - подчеркнул Бекнур Несипбаев.



Весомым фактором в ценообразовании играет и уровень технологического развития самих автомобилей. По его словам, каждая новая модель становится более технически оснащенной.



- Потому что технологии в новых автомобилях становятся сложнее технически и их становится больше. Да, само производство тех или иных компонентов со временем становится дешевле, но количество разных «фишек» в автомобилях становится больше - автомобили буквально напичканы самыми разными системами. Возьмите те же мультимедийные системы. Чтобы новый авто стал дешевле, чем предыдущая модель, нужно, чтобы по своему технологическому уровню он был проще. А это невозможно. Исходя из всего этого, в этом году часть наших автомобилей подорожает на 5-7%. На некоторые модели мы уже подняли цены, на другие - поднимем в ближайшее время, - отметил г-н Несипбаев.



Также он рассказал о том, скажется ли на стоимости автомобилей сниженные ставки по утильсбору.



- На производимые в Казахстане автомобили новые ставки по утильсбору не скажутся - они не «сидят» в цене. Мы производим автомобиль и платим «Оператору РОП» утильсбор для того, чтобы получить сертификат об оплате, чтобы поставить это авто на учет. После того как мы получаем эту справку, нам возвращают эти деньги - таким образом, ставка по утильсбору в ценообразовании стоимости автомобиля, собранного в Казахстане, не учитывается.



Говоря об обновленной программе льготного кредитования и возможного влияния на цены после ее запуска, он уточнил, что говорить об этом преждевременно.



- Мы пока не знаем ни новых условий, ни даже суммы, которую выделят на ее реализацию - 100 или 150 млрд тенге. Поэтому тут трудно что-то спрогнозировать, тем более в условиях, когда автомобильный рынок испытывает определенный дефицит новых авто, - заключил Бекнур Несипбаев.



Компания «Астана Моторс» представляет на рынке 13 брендов: Hyundai, Subaru, BMW, MINI, Haval, Toyota, Lexus, Land Rover, Jaguar, Volvo, Chery, МАЗ, Golden Dragon.