Для самозанятых введут специальные налоговые режимы

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов на заседании правительства рассказал о разрабатываемом комплексе мер по повышению доходов граждан, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Он пояснил, что в последние десять лет прирост ВВП был обеспечен на 62% за счет сферы услуг, производительность труда в которой значительно ниже, чем в обрабатывающей промышленности. «С 2015 года 37% рабочих мест создано в низкопродуктивных секторах, преимущественно в отраслях с преобладающим государственным участием, таких как образование, здравоохранение, государственное управление. Только 8% рабочих мест создано высокопроизводительными отраслями. В результате сегодня 41% занятого населения заняты в низкопродуктивных отраслях с невысоким уровнем дохода. В связи с этим основной задачей является увеличение темпов создания стабильных и производительных рабочих мест. Для этого местными исполнительными органами должны быть утверждены региональные карты занятости с перечнем инвестиционных проектов и количеством создаваемых рабочих мест», – сказал Акмади Сарбасов.



Мониторинг создания рабочих мест будет обеспечен через информационную систему, с проверкой данных по налоговым и пенсионным отчислением и электронным трудовым договорам.



Он подчеркнул, что комплекс мер по повышению доходов граждан будет охватывать все категории населения. «Помимо повышения зарплаты отдельных категорий гражданских служащих (педагоги, медработники, соцработники, архивариусы, библиотекари, технический персонал и др.) и ежегодной индексации размеров пособий с учетом уровня инфляции будет принят ряд законодательных инициатив», – сообщил Акмади Сарбасов.



Для развития навыков трудовых ресурсов под потребности экономики будет сформирована система признания профессиональных квалификаций и внедрена сертификация навыков работников.



Для самозанятых работников рассматривается регистрация новых форм трудовых отношений и введение специальных налоговых режимов.



А принятие Социального кодекса с учетом потребностей населения, по мнению Акмади Сарбасова, обеспечит целостность, доступность и проактивность мер социальной поддержки.