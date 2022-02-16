Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, на Олимпийских играх - 2022 в Пекине Казахстан будет представлен в трех видах спорта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



Сегодня выступят четыре атлета.



Первым на старт в слаломе выйдет лыжник Захар Кучин. Соревнования начнутся в 08:15 по времени Нур-Султана. Победитель будет определен по итогам двух заездов. Прямая трансляция - на "Ел Арна".



В 13:15 стартуют лыжные гонки, в полуфинале командного спринта выступят Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина. В 15:15 состоится финал, в котором и будут разыграны медали.



В 17:30 начнутся состязания у женщин в шорт-треке на 1500 метров, на стадии четвертьфинала выступит Ольга Тихонова. Чтобы побороться за медаль, ей потребуется добраться до финала. Прямая трансляция - на Qazsport.