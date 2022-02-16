Сколько дней отдохнут казахстанцы в марте

НУР-СУЛТАН, 16 фев — Sputnik. В марте 2022 года казахстанцы будут отдыхать в общей сложности 12 дней, с учетом праздников и выходных, сообщает Sputnik Казахстан.



В предстоящем месяце казахстанцев ожидают сразу два официальных праздника - Международный женский день - 8 марта и Наурыз - 22 марта.



На Международный женский день казахстанцы отдохнут три дня - 6, 7 и 8 марта.

8 марта в этом году выпадает на вторник, поэтому 5 марта будет рабочим днем, а понедельник, 7 марта, - выходным.



Наурыз в этом году будет отмечаться с 21 по 23 марта, вместе с тем 19 и 20 марта выпадает на субботу и воскресенье. Таким образом на Наурыз казахстанцы смогут отдохнуть сразу пять дней - 19, 20, 21, 22 и 23 марта.



Напомним, правительство постановило перенести дни отдыха с субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года; с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года.



В дни национальных и государственных праздников в стране объявляют официальный выходной день. При совпадении выходного и праздничного дней выходным является следующий после праздничного рабочий день.