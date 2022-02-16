Теплую весну обещают синоптики казахстанцам

В РГП «Казгидромет» рассказали, какая погода будет наблюдаться в Казахстане. Согласно данным синоптиков, температура в марте и апреле будет выше нормы, но может преподнести зимние сюрпризы, передает Zakon.kz.



Согласно выпущенному Гидрометцентром пилотному проекту сезонного прогноза, весной ожидается больше дней с положительной аномалией температуры воздуха.



В марте средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°С на большей части республики, около нормы – в Западно-Казахстанской и на северо-западе Атырауской области.



В апреле практически на всей территории страны температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С, около нормы – в Западно-Казахстанской, на большей части Восточно-Казахстанской, на юго-востоке Алматинской области.



Однако весной погода может преподнести зимние сюрпризы, ведь в переходный сезон синоптические процессы крайне неустойчивы. При притоках холодных воздушных масс могут разгуляться и метели со cнегопадом преимущественно в северных регионах, а при арктических вторжениях антициклонов в южных регионах вероятны заморозки.РГП «Казгидромет»



Отмечается, что в мае средняя за месяц температура воздуха на большей части республики ожидается около многолетней нормы. Однако в ряде областей в майские дни чаще ожидается температура воздуха ниже климатической нормы на 1°С – в северных, центральных и восточных регионах страны. Предполагается, что это будет связано с затоком холодных воздушных масс из районов Сибири.



Синоптики рассказали и о количестве осадков, ожидающихся в весенние месяцы.



Количество осадков в марте прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – в северо-западной части Казахстана. В апреле осадки ожидаются меньше нормы на большей части республики, около нормы – на западе, на крайнем севере страны, в юго-восточной половине Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, в горных, предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей. В мае количество осадков предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы – в Кызылординской, на большей части Туркестанской, Костанайской, в западной половине Карагандинской области, в северо-западной половине Жамбылской области, на крайнем юго-востоке Актюбинской области.



РГП «Казгидромет»