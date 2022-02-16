Хищение денег для школы, двух медучреждений и ФОКа вменяют заму главы облздрава в Атырау

Атырау. 16 февраля. КазТАГ – Хищение денег для школы, двух медучреждений и физкультурно-оздоровительного комплекса вменяют заместителю руководителя управления строительства Атырауской области Нуркуату Нудину, передает корреспондент агентства.
«Территориальным департаментом АФМ по Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление строительства Атырауской области» и руководителя ТОО «Техника-Рем строй» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социальных объектов (школа, два семейных врачебных амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс)», - говорится в сообщении в среду.
В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».
«В рамках данного уголовного дела в порядке статьи 128 УПК задержан и водворен в ИВС УП Атырау бывший заместитель руководителя управления строительства Атырауской области (ныне заместитель руководителя управления здравоохранения Атырауской области)», - добавили в АФМ.
Напомним, 12 февраля КазТАГ сообщал, что в Атырау по статье 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК задержан заместитель руководителя управления здравоохранения Атырауской области Нуркуат Нудин. С апреля 2019 года по март 2021 года он работал заместителем руководителя областного управления строительства.
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