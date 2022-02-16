После обещанной 30% надбавки зарплата медиков в Казахстане осталась на прежнем уровне – депутат

Астана. 16 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Медицинским работникам в Казахстане добавили 30% к зарплате, но она осталась прежней, сообщила депутат мажилиса Гульдара Нурумова.



«Категории отменены и заменены на уровни квалификаций, которые не оплачиваются. Таким образом, обещанная 30% надбавка к зарплате есть, но отменена доплата за категорию. В результате, зарплата медработников остается на прежнем уровне», - сказала Нурумова, озвучивая депутатский запрос на заседании мажилиса в среду.



По ее мнению, отмена категорий и доплата за них идут вразрез с поручениями главы государства о материальном подкреплении медиков.



«Предлагаем восстановить доплаты к заработной плате при любой форме присвоения квалификационных категорий медицинских работников», - сказала Нурумова.