Постановление главного санврача нарушает Конституцию - депутат

Казахстанцев обязали сдавать ПЦР-тест при возвращении в Казахстан, вне зависимости от вакцинации. Депутат Мажилиса Гани Хамзин заявил, что это прямое нарушение Конституции страны, и призвал отменить норму, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Гани Хамзин процитировал пункт 2 статьи 21 Конституции Казахстан: "Каждый имеет право выезжать за пределы республики. Граждане республики имеют право беспрепятственного возвращения в республику".



"Основной закон нашей страны гарантирует каждому гражданину право без каких-либо ограничений возвращаться из-за рубежа в Казахстан. Однако пандемия коронавируса способствовала формированию правовой реальности, которая в ряде случаев расходится с правами и интересами наших граждан. Выезжающие за рубеж не могут вернуться домой из другой страны без справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию", - пояснил депутат.



По его словам, эти сложности были многократно усилены постановлением главного государственного санитарного врача № 3 от 13 января 2022 года. В соответствии с этими правилами все прибывшие лица при пересечении государственной границы Казахстана обязаны представить ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательным результатом, отобранный не ранее 72 часов до пересечения госграницы.



"Руководителям авиакомпаний предписывается пассажиров, не представивших справку, независимо от наличия полного курса вакцинации, не допускать к посадке на борт воздушного судна. (...) Зачем тогда граждане Казахстана вакцинировались, если даже не могут попасть в родную страну? Это демотивирует наших граждан проходить курс вакцинации, они не получают никаких прав, которые у них были до пандемии", - сказал Хамзин.



Есть, по его словам, и финансовые трудности. Например, ПЦР-тест в Казахстане стоит 7 тысяч тенге, тогда как стоимость в зарубежных странах варьируется от 20 до 150 долларов. Семье из 5 человек в худшем случае придется заплатить 750 долларов - почти 322 тысячи тенге. В Казахстане это обошлось бы им в 35 тысяч тенге.



"Если тесты всей семьи придут отрицательные, то на этом сложности заканчиваются. В случае же положительного результата гражданам Казахстана придется остаться проживать в отеле, в условиях карантинной изоляции, и оплачивать услуги проживания и питания самостоятельно. По окончании карантина им придется повторно оплачивать авиабилеты в Казахстан или компенсировать штрафные санкции по неиспользованным авиабилетам. Нам известны случаи, когда казахстанские семьи были вынуждены оформлять кредиты для оплаты такого "недобровольного" проживания в отеле и последующего возвращения на родину.



Но ведь такие ограничения – это прямое нарушение Конституции и права граждан на беспрепятственное возвращение на родину. И дело здесь даже не в дополнительных расходах казахстанцев или бюрократических барьерах. Дело в уважении государства к собственной Конституции и гражданским правам в принципе", - заявил депутат.



Депутаты фракции "Акжол" потребовали разрешить гражданам, вне зависимости от цели поездки за рубеж, въезжать в страну без справки ПЦР-теста с последующей сдачей ПЦР по месту жительства и поставить на утрату постановление главного санитарного врача № 3 от 13 января 2022 года.