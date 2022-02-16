Два миллиарда тенге на консультации: в "Самрук-Казына" прокомментировали информацию

В фонде "Самрук-Казына" прокомментировали информацию о планируемых закупках на консультационные услуги за 2,1 миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ранее в Telegram-канале Protenge появилась информация о том, что в закупочных планах фонда на 2022-2023 годы имеется строка "услуги консультационные по вопросам трансформации компании" за 2,1 миллиарда тенге.
В пресс-службе "Самрук-Казына" заявили, что долгосрочный план закупок был утвержден в 2021 году. В нем была предусмотрена статья "сервисные услуги по сопровождению трансформации на период 2022-2023 годов" со сроком осуществления закупки в январе 2022 года.
"Ввиду отсутствия необходимости в данных затратах в январе закупка не была произведена. 10 февраля 2022 года была произведена корректировка годового плана закупки 2022 года, в котором уже отсутствует данная позиция", - заявили в фонде.
В "Самрук-Казына" также сообщили, что в настоящее время производится оптимизация бюджета фонда, по итогам которой будет скорректирован долгосрочный план закупок в ближайшее время с исключением всех неактуальных позиций.
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